Khởi tố nữ kế toán chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của doanh nghiệp

Nguyễn Thắng, Theo tienphong.vn 11:07 03/09/2025
Phạm Thị Thanh Hà nguyên là kế toán trưởng Công ty TNHH Hanoi Sungho Electronics tự ý giả mạo chữ ký để thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt tổng số tiền 11,6 tỷ đồng của doanh nghiệp.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh Hà về tội tham ô tài sản.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, Phạm Thị Thanh Hà (SN 1984), nguyên là kế toán trưởng Công ty TNHH Hanoi Sungho Electronics, địa chỉ tại Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh.

Khởi tố nữ kế toán chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của doanh nghiệp- Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Thị Thanh Hà.

Trong thời gian làm việc tại công ty, Phạm Thị Thanh Hà đã lợi dụng quyền hạn, nhiệm vụ được giao, tự ý giả mạo chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty để thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt tổng số tiền 11,6 tỷ đồng của Công ty TNHH Hanoi Sungho Electronics.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng.

