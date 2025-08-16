Bắt tạm giam kế toán Nguyễn Khương Hoàng

Ngày 15/8/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến hành vi trốn thuế tại 03 công ty TNHH có trụ sở tại xã Lao Bảo và Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khương Hoàng (SN 1976, trú tại khối 3B xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) về tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 3, Điều 200 BLHS.

Cơ quan An ninh điều tra thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khương Hoàng về tội “Trốn thuế”. Ảnh: CA Quảng Trị

Năm 2022, Cơ quan An ninh điều tra xác minh vụ việc trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P (thôn Nam Xuân Đức, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị). Quá trình xác minh xác định kế toán của Công ty Tân Triều là Nguyễn Khương Hoàng cung cấp dịch vụ kế toán cho nhiều doanh nghiệp khác liên quan đến hoạt động nhập khẩu, buôn bán động vật sống là trâu, bò, lợn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 03 vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty Công ty TNHH 79 Thịnh Phát (thôn Nam Xuân Đức, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), Công ty TNHH LB Phú Trọng (khóm Trung Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) và Công ty TNHH Giang Hiền Quảng Trị (thôn Long Hưng, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Theo quy định, doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, bán cho đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT mức thuế suất 5%.

Bị can Nguyễn Khương Hoàng. Ảnh: CA Quảng Trị

Mặc dù biết các doanh nghiệp trên bán sản phẩm nhập khẩu cho các cá nhân nhưng Nguyễn Khương Hoàng đã hợp thức hóa thành bán cho công ty để không phải nộp thuế bằng cách hướng dẫn các doanh nghiệp ký hợp đồng mua bán, xuất khống hóa đơn cho các công ty, ghi thuế suất 0%.

Sau đó, Hoàng sử dụng các chứng từ nộp tiền ghi nội dung thanh toán thay công ty để hạch toán, kê khai thuế. Cơ quan Thuế tỉnh Quảng Trị kết luận Công ty TNHH 79 Thịnh Phát trốn thuế hơn 47,3 tỷ đồng, Công ty TNHH LB Phú Trọng trốn thuế gần 32 tỷ đồng và Công ty TNHH Giang Hiền Quảng Trị trốn thuế 303 triệu đồng.

Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục làm rõ và mở rộng.