Bệnh viện Nhi Đồng 1 cảnh báo khẩn

Mới đây, Bệnh viện Nhi Đồng 1 vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện các đối tượng giả mạo bộ phận nhân sự của bệnh viện nhằm thực hiện hành vi lừa đảo trong hoạt động tuyển dụng.

Theo đó, Bệnh viện Nhi Đồng 1 liên tục nhận phản ánh về các trang mạng xã hội và cá nhân mạo danh bộ phận nhân sự của bệnh viện để đăng thông tin tuyển dụng, tiếp cận người có nhu cầu xin việc nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trước diễn biến phức tạp, bệnh viện đã chính thức phát cảnh báo khẩn đến cộng đồng.

Trang fanpage mạo danh sử dụng cả hình ảnh, logo của Bệnh viện Nhi Đồng 1

Trước tình trạng trên, Bệnh viện Nhi Đồng 1 khẳng định toàn bộ hoạt động tuyển dụng của đơn vị chỉ được thực hiện thông qua các kênh chính thống. Cụ thể, bệnh viện chỉ đăng tải thông tin tuyển dụng trên website chính thức tại địa chỉ https://nhidong.org.vn. Mọi thông báo ngoài kênh này đều không phải thông tin do bệnh viện phát hành.

Người lao động cần đặc biệt cảnh giác với các email, tin nhắn hoặc cuộc gọi sử dụng địa chỉ, số điện thoại khác, có dấu hiệu mạo danh bệnh viện.

Đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng nhấn mạnh, đơn vị chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ, hiện đặt tại lầu 5, Khu khám E của bệnh viện, và không thông qua bất kỳ cá nhân hay địa điểm trung gian nào. Bệnh viện không yêu cầu ứng viên chuyển tiền, nộp phí hay cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm dưới bất kỳ hình thức nào trong quá trình tuyển dụng.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 khuyến cáo người dân, đặc biệt là các ứng viên đang tìm việc, cần kiểm tra kỹ nguồn thông tin, tránh tin theo các lời mời tuyển dụng không rõ ràng trên mạng xã hội để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân nên chủ động liên hệ trực tiếp với bệnh viện qua các kênh chính thống hoặc thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.