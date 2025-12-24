Cây thông Noel nón lá cao 35m "gây sốt" mùa Giáng sinh ở Đồng Nai

Cây thông Noel cao 35m được tạo nên từ gần 3.000 chiếc nón lá Việt Nam tại nhà thờ Hà Phát (phường Long Bình) đã lên đèn rực rỡ, trở thành điểm nhấn đặc biệt của mùa Giáng sinh 2025, thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Với chiều cao 35m và gần 3.000 chiếc nón lá, cây thông Noel độc đáo tại nhà thờ Hà Phát (phường Long Bình) đã chính thức lên đèn, mang đến không khí Giáng sinh 2025 rộn ràng, lấp lánh và đầy ấn tượng.
Mỗi tối, hàng nghìn bóng đèn lắp dưới từng chiếc nón lá đồng loạt thắp sáng, khiến cây thông nón lá bừng ánh sáng lung linh, huyền ảo.
Thân cây thông được xếp bằng gần 3.000 nón lá, bên trong mỗi chiếc nón đều có bóng đèn điện thắp sáng và bên ngoài được trang trí thêm những dây kim tuyến lấp lánh tạo điểm nhấn sinh động.
Dịp Giáng sinh 2025, mỗi tối có hàng ngàn người từ nhiều nơi tìm đến đây để tham quan, check-in, chụp ảnh ghi lại những những khoảnh khắc để làm kỷ niệm.
Theo đại diện nhà thờ Hà Phát cho biết, cây thông nón lá sẽ được thắp sáng xuyên suốt mùa Giáng sinh để phục vụ người dân và du khách.
Cây thông cao 35m, gồm 4 tầng. Tầng rộng nhất của cây có đường kính gần 15m, sau đó thu hẹp dần về phía đỉnh. Bên trong mỗi chiếc nón lá là một bóng đèn, tương đương với gần 3.000 chiếc bóng đèn.
Không chỉ người trẻ, nhiều gia đình có con nhỏ và cả người lớn tuổi cũng tranh thủ đến dạo chơi, chụp ảnh, tận hưởng không khí Giáng sinh sớm.
Bạn Huỳnh Sỹ Khang (20 tuổi, ngụ phường Trấn Biên) cho biết, cây thông Noel kết từ nón lá mang nét mới lạ, vừa hiện đại vừa gần gũi, là điểm check-in thu hút nhiều bạn trẻ.
Giáo xứ Hà Phát ghi nhận hàng nghìn lượt khách đến chiêm ngưỡng và chụp hình check-in với cây thông khổng lồ mỗi ngày.
Theo người dân, cây thông Noel làm từ nón lá không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi kết hợp hài hòa giữa nét văn hóa truyền thống Việt Nam và không khí Giáng sinh của người Công giáo.