Tin không khí lạnh mới nhất: Hà Nội chuyển mưa rét trong đêm Giáng sinh 24/12

Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc đang trải qua những ngày thời tiết tương đối thuận lợi, phổ biến không mưa, trời rét về đêm và sáng, trưa chiều trời nắng. Hình thái thời tiết này sẽ chấm dứt khi không khí lạnh tràn về đúng dịp Giáng sinh (Noel), một số nơi vùng núi Đông Bắc Bộ chuyển rét đậm.

Tây Bắc Bộ nhiều ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, trong đó, đêm 24 và ngày 25/12 khả năng mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét, từ đêm 25/12 trời rét, có nơi rét đậm.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Trong đó, ngày 25-26/12 khả năng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Phía Bắc đêm trời lạnh, từ 26/12 đêm và sáng trời rét.

Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, ngày 24-25/12, Nam Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo Hà Nội mưa rét trong đêm Noel, nhiệt độ thấp nhất 17°C.

Thời tiết Hà Nội hôm nay 22/12 nhiều mây, mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 25-27°C.

Ngoài ra, theo bảng cập nhật thời tiết 10 ngày tới tại trung tâm TP Hà Nội, hình thái thời tiết khô ráo, không mưa còn duy trì khu vực này trong đêm mai 23/12 với ngưỡng nhiệt trong ngày dao động 19-26°C.

Ngày 24/12, thời tiết khu vực trung tâm TP Hà Nội chuyển nhiều mây, có mưa, mưa rào, nhiệt độ cao nhất 27°C, thấp nhất 20°C. Hình thái thời tiết này khả năng kéo dài sang ngày Noel 25/12, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm còn 22°C, thấp nhất 17°C.

Ngày 26-27/12, thời tiết khu vực này tạnh ráo trở lại, không mưa, nhiệt độ ban ngày xu hướng tăng nhẹ lên cao nhất 23-24°C, nhưng ban đêm nhiệt độ giảm xuống thấp nhất 15°C, trời rét hơn về đêm và sáng sớm.

Trong 4 ngày cuối cùng của năm 2025 (28-31/12), khu vực Hà Nội duy trì trạng thái không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến 25-26°C, thấp nhất dao động 14-16°C.