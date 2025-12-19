Miền Bắc đón "tin vui" thời tiết trước khi không khí lạnh "lạ thường" tràn về

Dự báo đợt không khí lạnh

Miền Bắc tiếp tục rét vào sáng sớm và ban đêm, ban ngày phổ biến nắng nhẹ, có nơi xuất hiện sương mù. Trong khi đó, Trung Bộ mưa rải rác, còn Nam Bộ duy trì nắng ban ngày, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi.

Theo dự báo thời tiết, hôm nay 19/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng trời rét.

Dự báo, khoảng đêm 20-21/12, miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông, gây mưa nhỏ rải rác, trời rét về đêm và sáng; trưa và chiều có lúc nắng ấm.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 19/12, sáng sớm có sương mù, trưa và chiều nắng ấm, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ, cao nhất 25 độ.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường. Ảnh minh họa.

Trên biển, ngày và đêm 19/12, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, biển động. Sóng biển cao từ 2,0–4,0m.

Cùng thời gian trên, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động. Sóng biển cao từ 2,0–4,0m.

Ngoài ra, ngày và đêm 19/12, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 20/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao 2,0-4,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 19/12

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định khu vực này thời tiết hôm nay có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thời tiết có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Phía Bắc có mây ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 21-23 độ, phía Nam 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-28 độ; phía Nam 28-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ.

Dự báo thời tiết có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Trúc Chi (t/h Sức khỏe & Đời sống, Dân Trí)