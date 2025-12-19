Người phụ nữ Đồng Tháp nói lý do định nhảy cầu ở Tây Ninh tự tử

Hải Đường, Theo nld.com.vn 13:48 19/12/2025
Đại úy công an ở Tây Ninh đã tiếp cận, kịp thời đưa một phụ nữ quê Đồng Tháp vào trong cầu an toàn, khuyên giải bà từ bỏ ý định tự tử.

Ngày 19-12, Công an xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh cho biết đã liên hệ người thân đến đưa một phụ nữ có ý định nhảy cầu Mỹ Lợi tự tử về nhà.

Khu vực cầu Mỹ Lợi

Khu vực cầu Mỹ Lợi

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 18-12, Công an xã Tân Lân nhận được tin báo của người dân về trường hợp một phụ nữ có dấu hiệu định nhảy cầu cầu Mỹ Lợi tự tử.

Tiếp nhận thông tin, đại úy Phan Thanh Hiệp, cán bộ Công an xã Tân Lân, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhận định tình huống khẩn cấp, đại úy Hiệp đã tiếp cận và kịp thời đưa người phụ nữ vào, bảo đảm an toàn tính mạng. 

Sau đó, người phụ nữ này được đưa về trụ sở Công an xã Tân Lân. Đại úy Hiệp đã khuyên giải thành công, giúp bà từ bỏ ý định tự tử.

Người phụ nữ cho biết có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Tháp. Nguyên nhân dẫn đến hành động trên là do mâu thuẫn kinh tế, bà buồn bực chuyện tình cảm gia đình. Trong lúc túng quẫn, bà đã chạy xe máy lên cầu Mỹ Lợi với ý định tự tử.

