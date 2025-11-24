Thanh niên nghi tự đâm vào người rồi nhảy cầu Thủ Thiêm 1 tự tử

Chiều 24/11, lực lượng chức năng TPHCM đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm nam thanh niên (chưa rõ danh tính) nghi tự đâm vào bụng và gieo mình xuống sông Sài Gòn từ cầu Thủ Thiêm 1.

Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, người dân lưu thông qua cầu Thủ Thiêm 1 (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) nhìn thấy một nam thanh niên đứng trên thành cầu.

Sau đó, nam thanh niên cầm hung khí tự đâm vào bụng rồi nhảy xuống dòng sông. Do sự việc diễn ra nhanh nên mọi người không kịp ứng cứu. Sự việc được báo cho công an. Nhận tin, lực lượng đã có mặt tiến hành tìm kiếm nạn nhân.

Hiện trường thu giữ con dao cán màu đen dài khoảng 15 cm.