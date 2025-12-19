Đi lại dịp Tết nóng dần, hãng bay tăng chuyến

Chị Ngọc Khanh (phường Tam Bình, TP HCM) đã "canh" vé máy bay từ nhiều ngày nay nhưng mới đặt được vé chiều từ Thanh Hóa vào TP HCM sau Tết. Đến ngày 18-12, chị vẫn tiếp tục truy cập website các hãng hàng không nhưng chưa "chốt" được vé bay về quê.

Tăng máy bay, tần suất bay

"Chiều vào TP HCM tối mùng 1 Tết có giá vé thấp do bay lệch đầu dịp Tết, cả nhà tôi có 4 người chỉ tốn tổng cộng hơn 5 triệu đồng. Chiều từ TP HCM về quê thì đã hết vé ngày 25-26 tháng chạp. Nếu bay về sớm hơn, ngày 21-22 tháng chạp, giá thấp nhất cũng từ 3,4 triệu đồng/vé, không rẻ mà chưa biết có xin nghỉ làm sớm được không" - chị Khanh băn khoăn.

Theo ghi nhận của phóng viên, vé máy bay Tết các chặng đang cạn nhanh, trừ chặng TP HCM - Hà Nội còn khá nhiều vé, giá khoảng 3,7 triệu đồng/khách. Các chặng TP HCM đi Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình... đều không còn vé ngày cao điểm 25, 26 tháng chạp; chiều trở lại TP HCM ngày 5, 6 tháng giêng cũng tương tự.

"Tôi bấm bụng mua vé cho gia đình từ sân bay Vinh vào TP HCM đêm mùng 8 tháng giêng với giá khoảng 3,7 triệu đồng/người. Vé từ TP HCM về Nghệ An cũng rất cao, gần 4 triệu đồng/người gồm hành lý ký gửi. Cả nhà 5 người tính ra tới 35 triệu đồng" - anh Hoàng Nam (phường Phước Long, TP HCM) nhẩm tính.

Sau khi các hãng hàng không mở bán sớm hàng triệu vé máy bay Tết Nguyên đán 2026, nhiều đường bay giữa TP HCM - Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc, miền Trung đang được lấp đầy chỗ. Một số hãng cho hay đang chờ cơ quan quản lý cấp thêm slot (lượt cất hạ cánh) để tăng chuyến, tăng tần suất bay trong những ngày cao điểm.

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không dịp Tết 2026 dự báo tiếp tục tăng cao. Ảnh: LAM GIANG

Các hãng hàng không cũng cấp tập đưa về thêm máy bay mới nhằm đáp ứng nhu cầu tăng. Cuối tuần qua, Bamboo Airways đã về thêm 1 máy bay Airbus A320, nhờ đó dự kiến tăng 16% tải cung ứng bay Tết, tập trung tăng tần suất các đường bay đang khai thác và mở lại đường bay được nhiều hành khách quan tâm như TP HCM đi Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng...

Vietjet cũng mới đón thêm 1 máy bay A321neo ACF. Dự kiến trong cao điểm cuối năm nay, Vietjet sẽ tiếp nhận 22 máy bay mới, đánh dấu đợt tăng cường đội máy bay lớn nhất từ trước đến nay.

Cuối tháng 10-2025, Vietravel Airlines bổ sung 1 máy bay Airbus A320 với 180 ghế. Hãng tăng tần suất lên 6 chuyến/ngày đối với đường bay kết nối TP HCM và Hà Nội; các đường bay TP HCM và Hà Nội đi Đà Nẵng, TP HCM đi Phú Quốc (An Giang)... đều được duy trì tối thiểu 2 chuyến/ngày. Dự báo lượng hành khách đi lại trong dịp Tết Nguyên đán 2026 của hãng tăng 10%-15% so với cùng kỳ.

Bố trí các giờ bay đêm

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các đơn vị phối hợp bảo đảm an ninh hàng không, an toàn bay.

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, các hãng hàng không, các công ty cung cấp dịch vụ hàng không và cảng vụ có kế hoạch tăng cường nhân lực, trang thiết bị phục vụ soi chiếu an ninh.

Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay trong các ngày cao điểm; bố trí các giờ bay đêm trên cơ sở phù hợp với hạ tầng; hạn chế tối đa việc chậm, hủy chuyến, nhất là trong dịp cao điểm.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyên ngành hàng không có hoạt động vận chuyển mặt đất tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông trong khu vực cảng. Bên cạnh đó, tăng cường nhân lực, phương tiện trong khu vực cảng để thực hiện nhanh nhất việc trả hành lý cho hành khách; tăng cường thông tin tại các sân bay để hành khách biết và lấy hành lý đúng khu vực quy định, tránh ùn tắc và gây bức xúc cho hành khách.

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết vừa chính thức triển khai thí điểm phương án giảm độ cao khu vực cấm bay VVP4 (khu vực bảo vệ đặc biệt nội đô TP HCM) từ 3.000 m xuống 1.500 m từ ngày 19-12-2025 đến hết 31-3-2026, trùng với cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhằm tối ưu hóa vùng trời và mang lại lợi ích "kép" cho hàng không dân dụng. Việc này giúp giải quyết các hạn chế lâu nay như máy bay phải bay vòng tránh, giới hạn độ cao dẫn đến tốn nhiên liệu và thời gian bay.

Với mật độ bay trung bình 750 chuyến cất/hạ cánh hằng ngày tại Tân Sơn Nhất, ước tính mỗi chuyến bay sẽ tiết kiệm 1-3 phút bay trong giờ cao điểm, tương đương tiết kiệm 2,4-7,2 triệu đồng.

Cấm tự ý tăng giá, thu phụ phí Bộ Xây dựng vừa ban hành kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết và mùa lễ hội xuân 2026. Trong đó, yêu cầu các đơn vị vận tải xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức vận tải, bảo đảm đáp ứng kịp thời khi nhu cầu vận tải phát sinh tăng cao, không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện. Sở Xây dựng Hà Nội cũng có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe buýt, taxi, xe tuyến cố định liên tỉnh, xe hợp đồng và xe du lịch bố trí đủ phương tiện, tăng cường xe dự phòng. Giá cước vận tải phải được niêm yết đầy đủ, công khai; có phương án kê khai giá, minh bạch, đúng quy định; nghiêm cấm tự ý tăng giá, thu phụ phí trong dịp cao điểm Tết khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết dự kiến tăng cường khoảng 150 xe khách dịp Tết sắp tới. Trong đó, Bến xe Giáp Bát tăng cường 40-60 xe, Bến xe Gia Lâm tăng cường 20-30 xe, Bến xe Mỹ Đình 70-90 xe.



