Hà Nội dự kiến BẮN PHÁO HOA dịp Tết Dương lịch tại 5 điểm, TẾT NGUYÊN ĐÁN 2026 tại 31 điểm

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì cuộc họp

Triển khai chương trình bình ổn thị trường với 19 đơn vị tham gia, cung ứng hàng hóa tại hơn 10.700 điểm bán

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa chủ trì cuộc họp triển khai công tác tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ trên địa bàn Thành phố.

Cuộc họp tập trung rà soát toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm từ bảo đảm hàng hóa, an sinh xã hội, an ninh trật tự, chỉnh trang đô thị đến tổ chức hoạt động văn hóa, du lịch, với mục tiêu tổ chức Tết an toàn, văn minh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, Thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai sớm công tác chuẩn bị Tết trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, nguồn cung hàng hóa thiết yếu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm ổn định thị trường, phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm.

UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Công Thương triển khai chương trình bình ổn thị trường với 19 đơn vị tham gia, cung ứng hàng hóa tại hơn 10.700 điểm bán trên địa bàn.

Cùng với đó, hoạt động liên kết vùng được đẩy mạnh thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ hơn 4.000 sản phẩm nông sản, đặc sản vùng miền và 3.463 sản phẩm OCOP của Hà Nội vào hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng, góp phần bảo đảm nguồn cung, hạn chế biến động giá, đồng thời hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các địa phương.

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được triển khai quyết liệt. Lực lượng quản lý thị trường Thành phố thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về buôn lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm an toàn thực phẩm và gian lận thương mại trong các tháng cuối năm, dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân 2026.

Trao hơn 1,165 triệu suất quà dịp Tết Nguyên đán 2026

Về chăm lo an sinh xã hội, Sở Nội vụ đã phối hợp các sở, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho các đối tượng chính sách, người có công và người yếu thế.

Dự kiến, Thành phố sẽ trao hơn 1,165 triệu suất quà, với tổng kinh phí trên 574 tỷ đồng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Thành phố đối với các tầng lớp Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền.

Công an Hà Nội triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm từ ngày 15/12/2025 đến 16/3/2026, bảo đảm an ninh, trật tự tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội đầu năm.

Lực lượng chức năng cũng tập trung ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, sử dụng pháo nổ trái phép.

Song song với đó, các lĩnh vực hạ tầng - môi trường - giao thông - y tế được triển khai đồng bộ.

Thành phố chỉ đạo bảo đảm cấp nước ổn định, duy trì vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị; tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống nồng độ cồn; ngành y tế tổ chức trực 24/24 giờ, sẵn sàng các phương án cấp cứu, phòng chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm trong suốt dịp Tết.

Dự kiến bắn pháo hoa Tết Dương lịch tại 5 điểm và Tết Nguyên đán tại 31 điểm

Đối với hoạt động văn hóa, du lịch, Thành phố dự kiến tổ chức chuỗi sự kiện phong phú, đa dạng từ trước Tết và kéo dài xuyên Tết.

Các di tích mở cửa phục vụ Nhân dân và du khách trong suốt kỳ nghỉ; nhiều sản phẩm du lịch mới được ra mắt nhằm tạo không khí Tết truyền thống đặc trưng của Thủ đô.

Thành phố dự kiến bắn pháo hoa Tết Dương lịch tại 5 điểm và Tết Nguyên đán tại 31 điểm, tạo điểm nhấn văn hóa - tinh thần cho Nhân dân.

Triển khai sớm hơn, bài bản hơn

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên Hà Nội thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Do đó việc tổ chức các hoạt động Tết cần được triển khai sớm hơn, bài bản hơn và kéo dài hơn, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của Nhân dân và du khách.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, các hoạt động Tết năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 20/12 và kéo dài đến hết Tết Nguyên đán, với tinh thần chủ động, đồng bộ, phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành, địa phương.

Việc triển khai sớm không chỉ giúp giảm áp lực cao điểm mà còn tạo điều kiện để Nhân dân được hưởng trọn vẹn không khí lễ hội.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Đặc biệt, lãnh đạo Thành phố lưu ý các địa phương khẩn trương rà soát, chỉnh trang các tuyến phố, công viên, quảng trường, di tích lịch sử, triển khai dọn vệ sinh môi trường trước ngày 23/12.

Mỗi địa phương phải lựa chọn ít nhất 2 tuyến phố hoặc điểm nhấn để trang trí, tạo cảnh quan phục vụ Nhân dân đón Tết.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các sở, ngành chủ trì tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao mang tính quảng bá, giới thiệu các giá trị di sản và sản phẩm đặc trưng của Thủ đô; khuyến khích các địa phương xây dựng sản phẩm văn hóa - du lịch mang thương hiệu riêng, góp phần phát triển kinh tế du lịch.

Nghiên cứu thiết kế mẫu quà Tết riêng, thể hiện bản sắc văn hóa Thủ đô

Về công tác chăm lo Tết cho Nhân dân, Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh yêu cầu rà soát đầy đủ các đối tượng chính sách, người có công, người yếu thế, bảo đảm không để sót trường hợp nào.

Đồng thời, Thành phố sẽ nghiên cứu thiết kế mẫu quà Tết riêng, thể hiện bản sắc văn hóa Thủ đô, vừa trang trọng vừa ý nghĩa.

Lãnh đạo UBND Thành phố cũng giao Công an Thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho toàn bộ các hoạt động, sự kiện; yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông, giúp Nhân dân và du khách dễ dàng tiếp cận thông tin về các hoạt động Tết.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, phân công rõ trách nhiệm trong công tác chỉnh trang, trang trí đô thị; hoàn thành và báo cáo kế hoạch triển khai chậm nhất ngày 20/12.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra các địa phương trong công tác trang trí, tuyên truyền, bảo đảm các hoạt động chào mừng năm mới và Đại hội Đảng được tổ chức đồng bộ, chuyên nghiệp, hiện đại và chất lượng cao.