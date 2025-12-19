Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới chưa từng có liên quan đến shipper

Ngày 15/12, Công an Nghệ An cho biết, thời gian gần đây, trên các trang Facebook cá nhân cũng như trong nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội, người dân liên tục phản ánh tình trạng bị các đối tượng mạo danh nhân viên giao hàng gọi điện thông báo có đơn hàng, yêu cầu chuyển tiền phí, sau đó dẫn dụ nạn nhân truy cập các đường link giả để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hiện tượng này đã nhiều lần được cơ quan chức năng phát đi cảnh báo nhằm giúp người dân nâng cao cảnh giác. Tuy nhiên, gần đây chiêu lừa đảo này đã biến tướng với thủ đoạn mới tinh vi hơn.

Trung tá Hà Huy Đức, Đội trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nếu trước đây các đối tượng lừa đảo thường sử dụng kịch bản quen thuộc là gọi điện cho người dân thông báo “có đơn hàng, yêu cầu thanh toán”, thì hiện nay đã xuất hiện “biến tấu” mới.

Dù cách tiếp cận khác nhau, song điểm chung của cả hai kịch bản đều là dẫn dắt nạn nhân vào cùng một cái bẫy: đe dọa “trừ tiền tự động hằng tháng” và yêu cầu thực hiện thao tác “hủy đăng ký” thông qua các đường link giả.

“Kịch bản cũ đã có nhiều người mắc bẫy, còn kịch bản mới này tôi dự đoán sẽ khiến nhiều nạn nhân tin tưởng và dễ sập bẫy hơn nếu không cảnh giác”, Trung tá Đức cảnh báo.

Trung tá Đức chia sẻ về trường hợp nạn nhân là một phụ nữ tên Thắm nhận được cuộc gọi từ người đàn ông xưng là shipper.

Với giọng lo lắng, anh ta kể rằng từng giao cho chị một đơn hàng là hai chiếc áo và chị đã chuyển khoản đầy đủ. Hôm nay, công ty kiểm tra, phát hiện anh ta đưa nhầm cho chị “tài khoản nội bộ”, tài khoản dành cho shipper đăng ký thành viên.

Vì sự nhầm lẫn này, hệ thống nhận diện chị là shipper, có thể bị trừ 3-6 triệu đồng mỗi tháng. Shipper vừa xin lỗi vừa cầu khẩn chị “hủy giúp đăng ký” để tránh việc cả chị và anh ta bị ảnh hưởng.

Sau cuộc gọi, chị Thắm nhận được tin nhắn xác nhận thông tin, kèm số “tổng đài” để gọi đến xử lý.

Ở cuộc gọi thứ 2, một người khác, xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng, đọc chính xác số điện thoại, địa chỉ nhận hàng và số tiền đơn 160.000 đồng để tạo lòng tin với chị Thắm. Người này tiếp tục dẫn dắt rằng shipper Hoàng đã bị đình chỉ, hệ thống đang hiểu lầm chị là thành viên giao hàng, nên cuối tháng có thể tự động khấu trừ 3,6-4 triệu đồng. Anh ta đề nghị hỗ trợ chị Thắm “huỷ đăng ký shipper”.

Dù nạn nhân (chị Thắm) liên tục khẳng định chưa từng đăng ký gì và từ chối làm theo hướng dẫn, các đối tượng vẫn dùng lý do “chuyển nhầm vào tài khoản nội bộ” để thuyết phục và thúc ép. Kịch bản phối hợp nhiều vai, dựng tình huống hợp lý, khiến người nghe dễ hoang mang và làm theo hướng dẫn, bước cuối cùng của bẫy lừa đảo.

Thông qua trường hợp trên, Trung tá Hà Huy Đức nhấn mạnh: Kịch bản lừa đảo mới này đánh đúng vào thói quen giao - nhận hàng hằng ngày của rất nhiều người. Khi đối tượng gọi điện, nói trúng tình huống và thúc ép tâm lý, nhiều người sẽ hoảng sợ, làm theo hướng dẫn và mất tiền trong tích tắc.

Trung tá Đức lưu ý người dân chỉ cần ghi nhớ nguyên tắc sau: