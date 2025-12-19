Bắt Lò Văn Viên

Công an TP Hà Nội ngày 19/12 cho biết, Công an phường Hồng Hà (TP Hà Nội) vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội Sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 17/12/2025, Tổ công tác của Công an phường Hồng Hà làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn. Khi đến khu vực gầm cầu Chương Dương, Tổ công tác phát hiện một đối tượng lang thang có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, đối tượng khai nhận là Lò Văn Viên (SN 1986; thường trú tại: xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai).

Qua xác minh, Viên là đối tượng bị Công an tỉnh Thái Nguyên truy nã về tội Sử dụng trái phép chất ma túy theo quyết định truy nã ngày 12/12/2025.

Quyết định truy nã Lò Văn Viên - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đầu năm 2025 có làm thợ xây tại tỉnh Thái Nguyên. Quá trình làm ở đây, đối tượng có sử dụng ma túy. Ngày 23/7/2025, Công an tỉnh Thái Nguyên có kiểm tra hành chính lán xây dựng nơi Viên làm. Qua kiểm tra, đối tượng dương tính với chất ma túy.

Ngày 9/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can đối với Lò Văn Viên về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Công an phường Hồng Hà đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.