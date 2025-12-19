Truy tìm Phan Xuân Phúc - kẻ đánh tài xế xe bus dã man

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội tối 18/12 đã ra quyết định truy tìm đối tượng Phan Xuân Phúc (SN 1991; thường trú tại xã Đoài Phương, TP Hà Nội) liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Đoài Phương, TP Hà Nội.

Trước đó vào ngày 14/12/2025, Công an xã Đoài Phương tiếp nhận tin báo về việc khoảng 12h40' cùng ngày, lái xe bus tuyến 67 dừng đỗ tại khu vực thôn Nhà Thờ thì xảy ra va chạm với một xe ô tô. Sau đó, lái xe bị hành hung, gây thương tích.

Qua xác minh, đối tượng hành hung lái xe là Phan Xuân Phúc. Hiện cơ quan Công an chưa xác định được đối tượng đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng Phan Xuân Phúc.

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (đồng chí Trần Quang Minh - SĐT 0977566768) để giải quyết vụ việc theo quy định.

Đối tượng Phúc (trái) và anh Vinh sau khi bị hành hung phải đi cấp cứu ở bệnh viện

Vietnamnet dẫn thông tin lãnh đạo Transerco cho biết, vào khoảng 13h42 ngày 14/12, xe buýt mang biển kiểm soát 29F-002XX do lái xe Phạm Tiến Vịnh điều khiển đang dừng tại điểm đón, trả khách thôn Nhà Thờ (xã Đoài Phương, Hà Nội) thì bất ngờ bị một ô tô con lùi xe, quay đầu và va chạm vào phần đuôi xe buýt.

Sau va chạm, lái xe xuống kiểm tra và trao đổi với người điều khiển ô tô con nhưng bị bốn thanh niên ngồi trên xe đe dọa. Trước tình huống căng thẳng, anh Vịnh quay lại xe buýt để báo cáo sự việc cho nhân viên điều hành và xin hướng xử lý.

Tuy nhiên, một thanh niên đã lên xe buýt, tiếp tục đe dọa. Khi lái xe dùng điện thoại chụp hình người này làm bằng chứng thì bất ngờ bị hành hung.

Tài xế Vịnh sau đó được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Quân y 105 với chẩn đoán bị gây thương tích vùng mặt, cần tiếp tục theo dõi; một bên mắt bị mờ, sưng và đang được điều trị.

Vợ của anh Vinh, chị N.T.T.T (trú tại phường Sơn Tây, Hà Nội) chia sẻ trên báo Người Lao Động rằng trong lúc bị hành hung, chồng chị đã liên tục van xin nhưng người đàn ông kia tuyên bố "không tha", đồng thời lớn tiếng nói rằng bản thân đã từng đi tù một lần, đi thêm lần nữa cũng không sao.