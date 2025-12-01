Truy tìm 5 đối tượng mua bán "thiên thạch", ném bột ớt rồi cướp 1,5 tỉ đồng

Chiều 16-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra thông báo truy tìm 5 đối tượng liên quan vụ mua bán "thiên thạch" rồi cướp 1,5 tỉ đồng, kêu gọi ra trình diện để được pháp luật khoan hồng.

Trước đó, ngày 13-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm vụ "cướp tài sản" xảy ra tại khu phố Vĩnh Phú, phường Tuy Hòa. Theo tin báo, lợi dụng việc mua bán "thiên thạch", các đối tượng đã thủ sẵn bột ớt ném vào mặt bị hại, cướp túi xách có số tiền 1,5 tỉ đồng rồi lên ô tô tẩu thoát.

Công an đang truy tìm 5 người đàn ông liên quan vụ mua bán "thiên thạch", cướp 1,5 tỉ đồng

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, bắt giữ Trương Tiểu Điền (SN 1999; trú xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), sau đó khởi tố vụ án để làm rõ.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác định ngoài Trương Tiểu Điền, 5 đối tượng liên quan gồm: Kha Minh Cường (SN 1993), Phan Văn Tân (SN 1987) - cùng trú TP Cần Thơ, Lê Quyên Bình (SN 1988; trú xã Bình Hoà, tỉnh An Giang), Phạm Hoài Thưng (SN 1995; trú phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) và Trần Hoài Thanh (SN 1994; trú xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long).

Cơ quan CSĐT yêu cầu các đối tượng nêu trên đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk (457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến), gặp Điều tra viên Nguyễn Ngọc Lân, số điện thoại 0914221685; hoặc cơ quan công an nơi gần nhất trình diện, hợp tác điều tra để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Ai biết thông tin các đối tượng nêu trên, đề nghị cung cấp hoặc báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk. Trường hợp bao che, chứa chấp sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.





