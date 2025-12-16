Chuyên gia thuế: Doanh thu cho thuê nhà vượt 500 triệu đồng/năm, không lương hưu, không giảm trừ gia cảnh, vẫn phải nộp 10% thuế

Bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam.

Hoạt động cho thuê nhà đang trở thành nguồn thu nhập quan trọng của nhiều cá nhân và hộ gia đình, đặc biệt với những người đã nghỉ hưu hoặc không còn nguồn thu ổn định từ tiền lương. Tuy nhiên, không ít trường hợp vẫn băn khoăn về nghĩa vụ thuế, nhất là khi doanh thu cho thuê ở mức cao.

Tại Hội thảo "Giải mã chuyển đổi mô hình và kê khai thuế: Từ thực tiễn hộ kinh doanh" diễn ra chiều 16/12, bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam đã trực tiếp giải đáp những băn khoăn liên quan đến thuế đối với hoạt động cho thuê nhà.

Theo đó, một hộ kinh doanh đặt câu hỏi về trường hợp hai vợ chồng có tổng doanh thu cho thuê nhà vượt 500 triệu đồng mỗi năm, trong bối cảnh cả hai đều trên 65 tuổi và không có lương hưu.

Trả lời vấn đề này, bà Nguyễn Thị Cúc cho biết, theo quy định hiện hành, thu nhập từ cho thuê nhà được xếp vào nhóm thu nhập từ kinh doanh và được tính thuế riêng, không gộp chung với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Đáng lưu ý, khoản thu nhập này không được áp dụng giảm trừ gia cảnh, kể cả trong trường hợp người cho thuê đã cao tuổi, không có lương hưu hay nguồn thu nhập thường xuyên khác. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương trước đây.

Về nghĩa vụ thuế, người cho thuê nhà phải nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu. Cụ thể, thuế giá trị gia tăng được áp dụng với mức 5%, đồng thời thuế thu nhập cá nhân cũng ở mức 5%. Như vậy, tổng số thuế phải nộp tương đương 10% trên toàn bộ doanh thu cho thuê, không phân biệt chi phí phát sinh hay mức lợi nhuận thực tế. Chẳng hạn, với doanh thu cho thuê đạt 600 triệu đồng trong một năm, số thuế phải nộp sẽ là 60 triệu đồng.

Để giảm bớt áp lực thủ tục hành chính, pháp luật cho phép các bên linh hoạt thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà về việc bên thuê sẽ thực hiện kê khai và nộp thuế thay cho bên cho thuê. Trong trường hợp này, khoản thuế 10% nộp thay vẫn được coi là chi phí hợp lệ của bên thuê khi hạch toán, đồng thời giúp người cho thuê, đặc biệt là người cao tuổi, tránh phải trực tiếp thực hiện các thủ tục thuế phức tạp.

Chuyên gia khuyến nghị, cá nhân cho thuê nhà cần chủ động theo dõi doanh thu hằng năm để xác định đúng ngưỡng chịu thuế, đồng thời quy định rõ trách nhiệm nộp thuế trong hợp đồng thuê.

Việc tuân thủ đúng và đầy đủ nghĩa vụ thuế không chỉ giúp hạn chế rủi ro pháp lý mà còn góp phần bảo đảm tính minh bạch, ổn định cho hoạt động cho thuê bất động sản trong dài hạn.