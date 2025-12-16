Bé hơn 2 tuổi có nhiều vết cắn, bầm tím: Giáo viên nói "quá nhiều việc", nhà trường báo "camera mất dữ liệu"

Ngày hôm nay (16/12), trên nhiều diễn đàn mạng xôn xao bài chia sẻ về việc bé gái hơn 2 tuổi có nhiều vết cắn, bấm tím trên người sau khi từ trường mầm non về nhà. Người đăng tải là chị P.T.C. (SN 1999, trú tại xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) và những hình ảnh trong bài là con gái chị - cháu L.N.T.N. (hơn 2 tuổi). Cháu N. hiện đang theo học ở Trường Mầm non thị trấn Phố Châu. Chị C. cũng đã phản ứng sự việc lên cơ quan chức năng.

Chị C. thông tin rằng chiều 10/12, sau khi đón con từ trường về, trong lúc tắm cho cháu, gia đình phát hiện trên cơ thể bé có nhiều vết bầm tím, trầy xước và dấu răng cắn ở các vị trí như vai, tay và mặt. Mặc dù cháu bé có nhiều vết thương, nhưng trước đó phụ huynh không hề nhận được bất kỳ thông tin hay phản ánh nào từ giáo viên hoặc phía nhà trường về tình trạng của cháu trong ngày học hôm đó.

Chị C. đã chủ động liên hệ với giáo viên để tìm hiểu nguyên nhân. Theo chị C., giáo viên cho biết, các vết thương trên người cháu là do bị bạn cắn và mong gia đình thông cảm vì trong lớp có nhiều việc cần xử lý. Tuy nhiên, chị C. cho rằng lời giải thích này thể hiện sự thiếu quan tâm, thiếu trách nhiệm của giáo viên nên rất bức xúc.

Phần trả lời của cô giáo khiến phụ huynh bức xúc.

Thông tin trên báo Sức khoẻ và Đời sống, chị C. cho biết trước đây con chị từng bị bạn cấu vào mặt gây trầy xước nhưng chị không phản ánh vì nghĩ là va chạm bình thường, còn giáo viên cũng không hề thông báo. "Tuy nhiên, lần này cháu bị thương ở nhiều vị trí hơn, khiến tôi không thể tiếp tục im lặng. Khi phản ánh sự việc với nhà trường, tôi chỉ nhận lại thái độ thờ ơ, thiếu quan tâm. Giáo viên cho biết cháu bị bạn cắn trong lúc đi lấy cơm và nhắn tin nói rằng bản thân có quá nhiều việc nên không thể quán xuyến hết", Chị C. chia sẻ trên báo SKĐS.

Sau đó, chị C. đã đề nghị nhà trường cho xem lại camera giám sát nhằm nắm bắt quá trình xảy ra sự việc. Tuy nhiên, khi đến trường, gia đình được thông báo hệ thống camera đã mất dữ liệu trong nhiều ngày do "bị rút điện", không thể trích xuất hình ảnh.

Vào sáng nay (16/12), chị C. cũng đã lên làm việc với nhà trường và có cả thợ xem camera an ninh. Họ khẳng định do gặp vấn đề lỗi chứ không phải camera bị xoá.

Trao đổi với báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Hồng Sa, Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Phố Châu, cho biết sau khi nắm bắt được sự việc nhà trường cũng đã làm báo cáo gửi Sở GD-ĐT. Bà Sa cho hay nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên cháu, đồng thời tiến hành họp kiểm điểm, kỷ luật giáo viên.

"Ngoài ra, khi cháu bị thương, cô giáo chỉ phát hiện vết thương ở mặt chứ không biết bên trong người cũng có nên đã không thông báo kịp thời với phụ huynh. Cách trả lời phụ huynh của giáo viên cũng chưa hợp lý, gây bức xúc cho gia đình cháu"- bà Sa trả lời trên Người Lao Động.

Cũng theo bà Sa, nguyên nhân khiến bé N. có nhiều vết thương trên cơ thể là do bị bạn cắn.