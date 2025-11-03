Tin vui lớn cho giáo viên mầm non: Nhận thêm 28 triệu đồng từ năm học tới, kèm điều kiện đặc biệt

Toàn thể giáo viên mầm non được hưởng 01 năm tiền lương cơ sở nếu được tuyển dụng mới từ năm học 2025 - 2026 theo Nghị định 277, cụ thể thế nào?

Theo Điều 5 Nghị định 277/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/10/2025, quy định chính sách phát triển đội ngũ như sau:

- Bảo đảm bố trí đủ số lượng giáo viên mầm non mức tối đa theo định mức quy định.

- Bảo đảm chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi trong cơ sở giáo dục mầm non.

- Hỗ trợ tuyển dụng đối với giáo viên mầm non

Ảnh minh họa

+ Đối tượng

Giáo viên mầm non được tuyển dụng mới từ năm học 2025 - 2026 theo quy định của pháp luật, thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, cam kết công tác tại cơ sở giáo dục mầm non công lập được tuyển dụng ít nhất 05 năm.

+ Nội dung chính sách

Giáo viên mầm non quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định 277/2025/NĐ-CP được hưởng chính sách hỗ trợ tối thiểu 01 năm tiền lương cơ sở (hoặc mức tương đương khi có thay đổi chính sách lương).

- Hỗ trợ đối tượng tham gia thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi

+ Đối tượng

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên tại cơ sở giáo dục mầm non công lập tham gia thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

+ Nội dung chính sách

Các đối tượng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 5 Nghị định 277/2025/NĐ-CP được hưởng kinh phí hỗ trợ 960.000 đồng/tháng (kinh phí hỗ trợ không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội).

Đồng thời, mức lương cơ sở hiện hành là 2.340.000 đồng theo Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP.

Như vậy, giáo viên mầm non được tuyển dụng mới từ năm học 2025 - 2026 theo quy định của pháp luật, thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, cam kết công tác tại cơ sở giáo dục mầm non công lập được tuyển dụng ít nhất 05 năm sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ tối thiểu 01 năm tiền lương cơ sở tương đương 28.080.000 đồng (hoặc mức tương đương khi có thay đổi chính sách lương).