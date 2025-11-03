Người đàn ông cầm vật nhọn cứa cổ, nhảy xuống sông Sài Gòn

Ngày 3-11, Công an TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông cứa cổ, nhảy xuống sông Sài Gòn.

Người đàn ông đứng trên thành cầu Sài Gòn.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, người đàn ông chạy ô tô công nghệ lên cầu Sài Gòn, hướng trung tâm TP HCM đi ngã tư Thủ Đức. Khi vừa lên cầu khoảng 50m thì dừng xe.

Người này sau đó đứng ở lan can cầu, dùng vật nhọn tự cứa cổ mình, sau đó nhảy xuống sông Sài Gòn.

Phát hiện sự việc, người dân gọi điện báo lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng đến hiện trường phong toả, tìm kiếm người này.

