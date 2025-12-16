Cô gái 20 tuổi ở Quảng Ninh phá két sắt của bố mẹ, rồi hoảng loạn chạy xe máy điện đi thuê nhà nghỉ: Gia đình lập tức báo công an sau khi đọc tin nhắn Zalo

Vừa qua, Công an phường Mạo Khê đã nhận được thư cảm ơn của gia đình chị P.T.M, trú tại khu Vĩnh Tân, phường Mạo Khê, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an phường trong việc ngăn chặn thành công vụ lừa đảo “bắt cóc online”, giải cứu an toàn con gái chị là cháu N.T.T, sinh năm 2005, trước nguy cơ bị chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng.

Hiện trường két sắt của gia đình bà P.T.M bị chính con gái phá.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 5/12/2025, Công an phường Mạo Khê tiếp nhận tin báo của chị P.T.M về việc con gái rời khỏi nhà từ chiều 3/12, mang theo xe máy điện và máy tính xách tay, gia đình không thể liên lạc được. Đến khoảng 23 giờ ngày 4/12/2025, chị M nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của con gái với nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng, đồng thời cảnh báo không được báo cơ quan Công an, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng cháu N.T.T.

Nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online” để tống tiền, Công an phường Mạo Khê đã khẩn trương báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp chỉ đạo, đồng thời triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy tìm nạn nhân.

Đến khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã phát hiện, tìm thấy cháu N.T.T đang lưu trú tại một nhà nghỉ trên địa bàn khu Yên Trung, phường Mạo Khê trong tình trạng hoang mang, lo sợ. Lực lượng Công an đã kịp thời tiếp cận, giải cứu an toàn, đưa cháu về trụ sở làm việc và bàn giao cho gia đình, qua đó ngăn chặn thành công hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Công an phường Mạo Khê bàn giao cháu N.T.T cho gia đình chị P.T.M

Tại cơ quan Công an, cháu N.T.T cho biết đã nhận cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo từ các đối tượng giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, thông báo cháu liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia. Các đối tượng yêu cầu cháu thuê phòng trọ ở một mình, không liên lạc với người thân, đồng thời cung cấp mật khẩu tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng để “xác minh”. Do lo sợ, cháu đã làm theo, tạo điều kiện để các đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản, nhắn tin đe dọa gia đình nhằm chiếm đoạt 200 triệu đồng. Nhờ sự phát hiện nhanh chóng, xử lý kịp thời của Công an phường Mạo Khê và Phòng Cảnh sát hình sự, vụ việc đã được ngăn chặn, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Cảm kích trước tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an, gia đình chị P.T.M đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự tin tưởng, biết ơn sâu sắc đối với lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Mạo Khê.

Qua vụ việc trên, Công an phường Mạo Khê khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác; tuyệt đối không nghe, không làm theo yêu cầu, hướng dẫn hay đe dọa của các đối tượng lạ trên không gian mạng; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.