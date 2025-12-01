Fanpage Bộ Công an post 1 ảnh “nhắc khéo” người dân trong đêm Việt Nam vô địch

Trong đêm 18/12, khi U22 Việt Nam chính thức lên ngôi vô địch SEA Games 33, không khí ăn mừng chiến thắng lan tỏa khắp các tuyến phố Hà Nội. Hàng nghìn người dân xuống đường “đi bão”, tạo nên bức tranh sôi động quen thuộc mỗi mùa bóng đá. Tuy nhiên, giữa không khí cuồng nhiệt ấy, fanpage chính thức của Bộ Công an đã có một động thái đáng chú ý, được xem như lời “nhắc khéo” nhẹ nhàng nhưng đầy thông điệp.

Cụ thể, trên fanpage, Bộ Công an đăng tải bài viết với dòng trạng thái: “VIỆT NAM VÔ ĐỊCH! Xuống phố đi ‘bão’ ăn mừng ‘vui thôi, đừng vui quá’!!! ‘Mắt thần’ vẫn đang hoạt động 24/24”.

Thông điệp ngắn gọn, hài hước nhưng rõ ràng, vừa chúc mừng chiến thắng của đội tuyển, vừa nhấn mạnh việc giám sát giao thông bằng công nghệ vẫn được duy trì liên tục, kể cả trong những thời điểm đông người và dễ phát sinh vi phạm.

Động thái này xuất hiện trong bối cảnh Hà Nội vừa đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Sau ít ngày hoạt động, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Giao thông dần nền nếp hơn, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được cải thiện rõ rệt.

Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội chính thức vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh với hơn 1.800 camera AI. Mục tiêu của hệ thống không chỉ dừng lại ở việc “phạt nguội”, mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng và nâng cao năng lực quản lý giao thông đô thị. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong tư duy điều hành, từ phương thức thủ công sang quản trị dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Nếu như trước đây, Hà Nội mới triển khai giám sát tại khoảng 188 trên 195 nút giao trọng điểm, thì đến nay, hệ thống đã tiệm cận mục tiêu phủ kín các tuyến huyết mạch. Điểm khác biệt cốt lõi của hệ thống nằm ở khả năng tự động phân tích và điều hành. Camera AI không chỉ ghi nhận hình ảnh, mà còn đo đếm lưu lượng phương tiện, phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến, thiết lập “làn sóng xanh”, cảnh báo sớm nguy cơ ùn tắc và cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực. Tùy theo mật độ phương tiện, hệ thống có thể rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn, giúp dòng xe lưu thông ổn định hơn.

Ảnh ghi nhận tại Hà Nội tối ngày 18/12 (Ảnh: Như Hoàn)

Thực tế trong tối 18/12 cho thấy, dù lượng người và phương tiện tăng đột biến do đi bão mừng chiến thắng, trên nhiều tuyến phố, người dân vẫn chấp hành tín hiệu đèn giao thông, dừng xe đúng vạch, hạn chế tình trạng vượt đèn đỏ hay chen lấn. Hình ảnh này tạo nên sự tương phản rõ rệt so với những lần ăn mừng trước đây, khi giao thông thường rơi vào cảnh hỗn loạn.

Lời “nhắc khéo” của fanpage Bộ Công an, cùng với sự hiện diện của hệ thống camera AI hoạt động 24/24, dường như đã góp phần không nhỏ vào việc hình thành thói quen tham gia giao thông văn minh hơn. Niềm vui chiến thắng vẫn trọn vẹn, nhưng được đặt trong khuôn khổ an toàn và trật tự, cho thấy những tín hiệu tích cực trong quá trình xây dựng văn hóa giao thông đô thị hiện đại tại Hà Nội.