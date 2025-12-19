Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong khuôn viên chùa ở TPHCM

Ngày 19-12, thông tin từ UBND phường Gò Vấp, TPHCM cho biết đang tìm thông tin liên quan một bé gái bị bỏ rơi tại chùa Kỳ Quang 2, đường Lê Hoàng Phái.

Bé gái vài ngày tuổi bị bỏ rơi.

Trước đó, lúc 13 giờ 30 phút ngày 12-12, người dân và Phật tử phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại trong khuôn viên chùa Kỳ Quang 2. Họ đã chăm sóc bé, gọi điện thoại báo tin với cơ quan chức năng.

Thời điểm phát hiện, bé gái có sức khỏe bình thường, nặng 2,5 kg, cao 46 cm.

Bé đang được chăm sóc tại chùa Kỳ Quang 2. UBND phường Gò Vấp thông báo ai là người thân cúa bé thì liên hệ cán bộ phụ trách trẻ em của phường (bà Trần Phi Mỹ Châu, số điện thoại: 0909229323).