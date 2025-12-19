Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại mỹ phẩm trắng da, ngừa mụn chứa chất cấm

Ngày 18.12. Cục quản lý dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi toàn quốc Kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm LYNSHAO – Hộp 1 lọ 12g.

Quyết định thu hồi được đưa ra trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, mẫu sản phẩm kem Lynshao (loại hộp 1 lọ 12 g), được lấy tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn, cho kết quả dương tính với Dexamethason.

Đây là hoạt chất kháng viêm, ức chế miễn dịch mạnh. Dexamethason là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TTBYT (Tham chiếu số 300 Phụ lục II, Hiệp định mỹ phẩm ASEAN).

Kem trắng da bị thu hồi. Ảnh chụp màn hình

Lô sản phẩm vi phạm trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố: 003402/22/CBMP-HCM; Số lô: 02324QN; NSX: 09/11/2024; HSD: 03 năm kể từ ngày sản xuất; Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất: Công ty cổ phần mỹ phẩm Long Phụng Khang (Địa chỉ: 274/14 Quốc lộ 1K, 2 khu phố 1, phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh, nay là Số 274/14 đường Hoàng Cầm, Khu phố 8, phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh).

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành văn bản yêu cầu doanh nghiệp này dừng ngay việc lưu thông sản phẩm, khẩn trương thu hồi toàn bộ số kem Lynshao đã phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các đại lý, cửa hàng và tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Long Phụng Khang báo cáo chi tiết kết quả thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm về Cục trước ngày 14/1/2026.

Đồng thời, Sở Y tế các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ thông báo rộng rãi đến các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn, yêu cầu ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng sản phẩm nêu trên.

Riêng Sở Y tế TP.HCM có trách nhiệm trực tiếp giám sát quá trình thu hồi tại doanh nghiệp, thu hồi số phiếu công bố sản phẩm và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.