Người từng giao dịch với 27 tài khoản ngân hàng mở tại Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Techcombank... sau đây khẩn trương báo công an

Vừa qua, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đang thụ lý vụ án hình sự rửa tiền xảy ra trên địa bàn và các địa phương trong cả nước, theo quyết định khởi tố vụ án ngày 9/12/2025.

Quá trình điều tra xác định: từ tháng 9/2024 đến tháng 7/2025, Lê Văn Thắng (sinh ngày 23/3/1996, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) đã mở các tài khoản ngân hàng chính chủ mang tên của mình, rồi xuất cảnh sang Campuchia để làm việc cho một công ty (chưa rõ thông tin).

Thắng sử dụng các tài khoản ngân hàng của mình để thực hiện việc nhận tiền, chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng khác theo yêu cầu của công ty.

Thắng thừa nhận biết rõ số tiền chuyển khoản thông qua các tài khoản ngân hàng của mình là tiền do phạm tội mà có của các công ty khác đóng tại Campuchia. Các công ty này liên kết với công ty nơi Thắng làm việc để thực hiện việc luân chuyển dòng tiền, nhằm che giấu nguồn gốc số tiền vi phạm pháp luật.

Cụ thể, Thắng đã sử dụng 27 tài khoản ngân hàng được mở tại hàng loạt ngân hàng khác nhau và đều mang tên Lê Văn Thắng, bao gồm:

415254780800001 mở tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank). 0384876796 mở tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank). 42340817 mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). 106870335232 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank). 100500220562 mở tại Ngân hàng Woori Việt Nam (WooriBank). 0384876796 mở tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank). 2001206547514 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). 3384876796 mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). 905077304 mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). 0321020334006 mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank). 0041000368762 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VietcomBank). 8863467221 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). 0384876796 mở tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB). 80000392293 mở tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB). 0384876796 mở tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EximBank). 0905077304 mở tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank). 431001060005557 mở tại Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank). 0384458360 mở tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (ShinhanBank). 0384876796 mở tại Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienLongBank). 00100002849687 mở tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank). 288155335954 mở tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank). 00794732 mở tại Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank). 0111588894 mở tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Số Vikki (VikkiBank). 040069970739 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). 4005140001854 mở tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Public Việt Nam (Public Bank). 102000002303 mở tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB). 3300384876796 mở tại Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PG Bank).

Để điều tra vụ án được triệt để, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng thông báo tới cá nhân, tổ chức bị thiệt hại liên quan đến giao dịch với các tài khoản ngân hàng của Lê Văn Thắng nêu trên thì đến cung cấp thông tin để được giải quyết.

Cơ quan Công an cho biết, thông báo này nhằm đảm bảo không bỏ sót người bị hại, phục vụ việc thu thập thông tin, củng cố chứng cứ, làm rõ quy mô thiệt hại cũng như xử lý trách nhiệm của Lê Văn Thắng theo đúng pháp luật.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng