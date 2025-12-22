Công an cảnh báo gấp tất cả người dân khi truy cập website ngân hàng

Sập bẫy đầu tư tài chính qua website ngân hàng giả mạo

Công an TP Hà Nội cho biết, hiện nay nhu cầu đầu tư tài chính trực tuyến rất phổ biến và đa dạng, bên cạnh các sàn giao dịch chính thống thì xuất hiện các sàn mạo danh các tổ chức tài chính quốc tế để lừa đảo các nhà đầu tư.

Mới đây một người đàn ông ở Hà Nội đã bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng khi đầu tư sàn giao dịch tài chính qua website giả mạo Ngân hàng Mỹ. Theo đơn trình báo, nạn nhân có tham gia website giao dịch được giới thiệu là có giấy phép của Ngân hàng Mỹ.

Các đối tượng chủ động liên hệ nạn nhân qua ứng dụng Messager trên facebook, trên Telegram và Zalo tư vấn, dụ dỗ đầu tư sinh lời. Để đánh vào niềm tin của khách hàng, các “chuyên gia tư vấn” hướng dẫn nạn nhân nạp tiền giao dịch ban đầu ít tiền chỉ vài triệu đồng.

Đến các giao dịch lớn, tài khoản của nạn nhân càng phải nạp thêm nhiều tiền. Khi nạn nhân phát hiện bị lừa đảo thì các đối tượng xoá tài khoản, cho nạn nhân ra khỏi các hội, nhóm trên mạng xã hội và chặn liên lạc.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia các website, sàn giao dịch điện tử, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cảnh báo lừa đảo tuyển dụng nhân viên ngân hàng online

Trước đó, Công an xã Trung Giã (Hà Nội) nhận được tin báo của chị H. (sinh năm 2001) về việc bị lừa đảo gần 500 triệu đồng khi đăng ký tuyển dụng nhân viên ngân hàng online.

Tại cơ quan công an, chị H. cho biết, do có nhu cầu xin việc vào ngân hàng nên chị đã lên mạng xã hội vào tìm kiếm website tuyển dụng của ngân hàng để xin việc. Khi đăng ký xong, có một người nhắn tin giới thiệu là nhân viên tuyển dụng của ngân hàng và hẹn lịch phỏng vấn online qua mạng.

Sáng 18/11, người này hướng dẫn chị đăng ký vào Zoom để gửi bài phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn xong, đối tượng hướng dẫn chị nạp tiền vào dự án an sinh, hỗ trợ trẻ em vùng cao, lợi nhuận sẽ chuyển hỗ trợ trẻ em vùng cao, còn số tiền gốc sẻ trả lại ngay chị.

Do tin tưởng, chị H. đã chuyển 8 lần với tổng số tiền gần 500 triệu đồng vào số tài khoản do đối tượng cung cấp. Tuy nhiên khi rút tiền về thì hệ thống báo lỗi. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, chị H. đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Trước sự việc trên, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm gửi hồ sơ tuyển dụng cho các công ty, doanh nghiệp, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về việc tuyển dụng trên website chính thức của công ty hoặc số đường dây nóng.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.