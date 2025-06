Quảng Trị: Bờ kè, ô tô bị cuốn trôi, sơ tán khẩn cấp người dân

Tối 12-6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, xác nhận lúc 18 giờ cùng ngày, tại Km 157+300 đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận thôn Cu Tài 2, xã A Bung, huyện Đakrông) đã xảy ra vụ sạt lở khiến hệ thống bờ kè, ô tô, gara của một người dân bị đổ sập, cuốn trôi.

Theo đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, trong nhiều giờ qua, trên địa bàn xã A Bung có mưa to. Do nước suối chảy xiết nên đã cuốn trôi hệ thống kè, bờ tường và garage phía sau ngôi nhà của ông Võ Văn Cường (SN 1973, ngụ thôn Cu Tài 2, A Bung).

Nước cuốn trôi hệ thống kè, đổ sập mái che của gia đình ông Võ Văn Cường. Ảnh: Đình Tiến

Lực lượng chức năng hỗ trợ gia đình sơ tán tài sản đến nơi an toàn

Ngoài ra, 1 chiếc xe ô tô 4 chỗ của gia đình ông Cường bị nước cuốn trôi và mắc lại tại cầu tràn A Rông Trên (xã A Ngo), nước xô khiến xe bị hư hỏng nặng. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 500 triệu đồng.

Sau khi sự việc xảy ra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đã cử lực lượng kịp thời có mặt, phối hợp cùng các lực lượng khác hỗ trợ sơ tán người, phương tiện và tài sản của gia đình đến nơi an toàn.

Ngoài ra, đơn vị này phối hợp cùng chính quyền địa phương xã A Bung vận động các hộ dân khu vực lân cận di dời đến khu vực khác tránh trú để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn trong nhiều giờ qua khiến hơn 14.000 ha lúa ở tỉnh Quảng Trị bị ngập úng; 1 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn và hàng loạt ngầm, tràn ở miền núi tỉnh này bị nước dâng chia cắt... Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã sơ tán 12 hộ dân với 33 nhân khẩu ở xã Hải Lâm (huyện Hải Lăng) vì bờ sông Nhùng có nguy cơ sạt lở.