Diễn biến bão số 1: Mưa lớn gây ngập lụt khiến người dân không kịp trở tay; 3 tàu cá gặp nạn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ sáng ngày 12/6, bão số 1 đang ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc, 110,4 độ Kinh Đông, ngay phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Đến sáng 13/6, bão sẽ áp sát phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), mạnh lên cấp 10, giật cấp 13. Sáng 14/6, bão di chuyển lên khu vực Lôi Châu, Trung Quốc với sức gió giảm còn cấp 9, giật cấp 11. Đến sáng 15/6, bão đi theo hướng Đông Bắc, suy yếu dần thành vùng áp thấp trên đất liền phía Nam Trung Quốc.

Bão số 1 tăng cấp, vùng mưa lớn mở rộng đến Hà Tĩnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 4h sáng nay (12/6), vị trí tâm bão số 1 (bão Wutip) trên khu vực phía tây quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Cập nhật vị trí bão số 1 hồi 5 giờ ngày 12.6. Nguồn: Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 10km/h. Đến 4h ngày 13/6, vị trí tâm bão trên vùng ven biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) và cường độ tăng lên cấp 10, giật cấp 13.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1 kết hợp hoạt động của gió mùa tây nam, đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to và giông, khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 3h sáng có nơi trên 240mm như: Bạch Mã (Huế) 366.8mm, Hòa Hiệp Bắc (Đà Nẵng) 333.8mm, Tân Hiệp (Quảng Nam) 240.2mm,…

Dự báo, từ 12-13/6, khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Ngày và đêm nay, khu vực Hà Tĩnh và Bắc Tây Nguyên cũng có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm

Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>200mm/6h).

Từ ngày 14/6, mưa lớn ở các khu vực trên giảm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các khu vực trên, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Người dân tại khu vực nguy cơ cần theo dõi các bản tin tiếp theo và chủ động phòng tránh thiên tai.

Trong khi đó, Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và giông rải rác. Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và giông, ngày nắng gián đoạn, nền nhiệt giảm 2 độ so với hôm qua, với mức cao nhất 32 độ, trời khá dịu mát.

Riêng thời tiết TPHCM, từ 11-13/6 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150-200mm, có nơi trên 200mm.

Bão số 1 gây mưa lớn, người dân Đà Nẵng trắng đêm chạy lụt giữa mùa hè

Do ảnh hưởng của bão số 1 (tên quốc tế Wutip), từ tối 11 đến rạng sáng 12/6, Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài, gây ngập sâu tại một số tuyến đường, khu dân cư. Nhiều hộ dân phải thức trắng đêm kê dọn tài sản, di chuyển người và phương tiện đến nơi an toàn.

Ghi nhận của PV rạng sáng nay (12/6), tại hẻm 161 đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), mực nước có lúc dâng ngang bụng người lớn. Người dân phải dùng thuyền đưa xe máy ra ngoài, tìm nơi trú tạm trong đêm.

Anh Trần Xuân Ty, cư dân địa phương cho biết, khi thấy nước bắt đầu lên, tôi đã chủ động kê cao các thiết bị điện tử, đồ gia dụng và đưa vợ con sang nhà người thân.

"Mưa mỗi lúc một lớn. Chúng tôi phải sơ tán đến nơi cao hơn để đảm bảo an toàn", anh Ty chia sẻ.

"Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư dọc đường Mẹ Suốt (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) ngập sâu trong nước, có nơi mực nước dâng ngang bụng người lớn.

Giữa đêm mưa trắng trời, tiếng gọi nhau sơ tán trẻ vang khắp các con hẻm ngập nước.

Cảnh sát biển cứu liên tiếp 3 tàu cá gặp nạn trong bão số 1

Sáng 12/6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, đơn vị đã liên tiếp ứng cứu 3 tàu cá gặp sự cố khi đang hoạt động trên biển giữa thời tiết mưa bão phức tạp do ảnh hưởng của bão số 1.

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, lúc 7h30 sáng 11/6, tàu cá QNa 92954 TS do ông Nguyễn Văn Sáu (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) làm thuyền trưởng bị hỏng máy, trôi dạt tại khu vực cách Đông Bắc đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 12 hải lý.

Thời điểm này, khu vực biển có gió cấp 7–8, sóng cao 2–3m. Tàu 319 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đang thực hiện nhiệm vụ gần đó đã khẩn cấp cơ động ứng cứu. Trong quá trình tìm kiếm, đến 16h50 cùng ngày, tàu 319 tiếp tục nhận thêm thông tin tàu cá QNa 92032 TS cũng bị hỏng máy gần vị trí tàu đầu tiên gặp nạn. Đến 17h50, tàu 319 tiếp cận được cả hai tàu cá, cách Đông đảo Lý Sơn khoảng 20 hải lý.

Do sóng to, gió lớn, việc tiếp cận và cứu kéo hai tàu gặp nhiều khó khăn. Đến 20h20, tàu 319 mới hoàn tất việc làm dây và bắt đầu lai dắt cả hai tàu cá về đảo Lý Sơn. Dự kiến khoảng 8h sáng 12/6, hai tàu bị nạn sẽ được bàn giao cho Đồn Biên phòng Lý Sơn.

Trong đêm 11/6, tàu cá ĐNa 91107 TS do ông Nguyễn Văn Ứng làm thuyền trưởng cũng gặp nạn cách Đông Đông Bắc Cù Lao Chàm (Quảng Nam) 18 hải lý. Tàu bị vỡ hộp số, nước tràn vào khoang trong điều kiện thời tiết mưa lớn, sóng gió mạnh. Tàu 363 của Cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ gần khu vực này đã nhanh chóng cơ động ứng cứu.

Đến 2h45 ngày 12/6, lực lượng chức năng đã tiếp cận và lai dắt tàu cá về đảo Cù Lao Chàm, dự kiến cập bờ vào khoảng 9h30 cùng ngày.

Mưa lớn gây ngập lụt khiến người dân Quảng Nam không kịp trở tay

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong đêm 11 và sáng 12/6, nhiều địa phương tại Quảng Nam bị ngập sâu, giao thông chia cắt, hoa màu và tài sản của người dân thiệt hại nặng.

Tại huyện Đại Lộc, nước lũ dâng cao gây ngập cầu Ba Khe (xã Đại Lãnh), khiến phương tiện không thể lưu thông. Các xã Đại Hưng, Đại Lãnh ngập sâu, có nơi nước tràn vào nhà dân gần nửa mét. Một con trâu của hộ dân ở thôn Yều (xã Đại Hưng) đã bị chết do ngạt nước. Nhiều diện tích lúa và hoa màu bị nhấn chìm.

Mưa lớn gây ngập bất ngờ khiến con trâu của hộ ông Đinh Hơn ở Đại Hưng (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) bị chết do ngạt nước.

Nhiều địa phương tại Quảng Nam bị ngập sâu, giao thông chia cắt, hoa màu và tài sản của người dân thiệt hại nặng.

Nước dâng cao tràn vào bên trong nhà dân

Tại thôn Thái Chấn Sơn (xã Đại Hưng), cây cầu tràn duy nhất dẫn vào làng bị nước lũ nhấn chìm, chảy xiết, khiến toàn bộ thôn gần như bị cô lập hoàn toàn từ 4h sáng nay. Người dân phải khẩn trương di dời tài sản, tuy nhiên nhiều vật dụng, lúa và gia súc bị ngập nước.

Tại huyện Quế Sơn, cầu Bến Đình (xã Sơn Viên cũ) bị ngập, lực lượng chức năng phải giăng dây cấm qua lại. Nước cũng băng qua đường đoạn gần Nghĩa trang Liệt sĩ xã Quế Lộc. Ở huyện Phú Ninh, nhiều điểm bị ngập như cống Ông Thủ, tràn Trà Nê, tuyến kênh N10 đoạn An Hòa – An Thọ.

Người dân phải di dời tài sản lên cao để tránh hư hỏng

Tại huyện Duy Xuyên, các xã Duy Sơn, Duy Trung cũng bị nước sông tràn vào nhà dân và gây ngập sâu hoa màu, có nơi ngập hơn 1 mét. Trưa nay (12/6), Công ty CP Thủy điện Đắk Mi thông báo vận hành điều tiết hồ chứa Đắk Mi 4 do mưa lớn từ thượng nguồn. Mực nước hồ đang ở mức 255,93m, lưu lượng nước về hồ hơn 1.100m³/s. Việc điều tiết xả lũ qua tràn dự kiến từ 50 đến 2.000m³/s, thực hiện theo Quy trình 1856. Thủy điện Đắk Mi đề nghị chính quyền các cấp chủ động triển khai ứng phó lũ, ngập lụt theo quy định.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam cảnh báo mưa lớn gây ra nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông, suối nhỏ; gây ngập úng tại các vùng thấp trũng, nơi tập trung đông dân cư.

Mưa lớn do bão số 1 gây sạt lở đường lên cao tốc La Sơn-Túy Loan

Sáng 12/6, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1 đã gây sạt lở một đoạn taluy, khiến tuyến đường dẫn lên cao tốc La Sơn-Túy Loan qua xã Hương Phú, huyện Phú Lộc, thành phố Huế bị tắc nghẽn và hiện đã tạm cấm lưu thông để chờ khắc phục.

Điểm sạt lở trên đường dẫn vào cao tốc La Sơn- Túy Loan

Theo hệ thống đo mưa tự động Vrain, từ đêm 11 đến sáng 12/6, khu vực đỉnh Bạch Mã ghi nhận lượng mưa lớn nhất cả nước với hơn 563mm. Một số nơi khác tại Huế như trạm kiểm lâm Khe Mỏ Rang đạt hơn 519mm, Vườn Quốc gia Bạch Mã hơn 434mm.

Mưa lớn cũng gây ngập cục bộ ở một số khu vực nội đô. Dự báo từ nay đến ngày 13/6, Huế tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 70-200mm, có nơi trên 300mm.

Ông Nguyễn Văn Hùng – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Huế cho biết: “Đây là trận mưa hiếm gặp vào mùa hè, với cường độ lớn và dồn dập”.

Tiếp tục cập nhật...