NÓNG: Sập bờ kè sông Ba, 4 người tử vong

Cao Nguyên, Theo nld.com.vn 14:08 02/01/2026
Trong lúc nhiều người trồng keo, đoạn bờ kè sông Ba bất ngờ đổ sập đè 4 người trong 2 gia đình tử vong

Trưa 2-1, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ sập bờ kè sông Ba (đoạn qua thôn Mỹ Lạc, xã Sơn Thành) khiến 4 người tử vong thương tâm.

NÓNG: Sập bờ kè sông Ba, 4 người tử vong- Ảnh 1.

Đoạn bờ kè sông Ba bị đổ sập, đè 4 người tử vong

Một lãnh đạo UBND xã Sơn Thành cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ cùng ngày.

Vào thời điểm trên, một số người dân đang đi trồng keo sát bên bờ kè sông Ba. 

Người dân và lực lượng chức năng tìm cách đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài

Lúc này, đoạn bờ kè sông Ba đã bị lũ lụt làm hư hỏng trước đó bất ngờ đổ sập. 

Hậu quả vụ việc khiến 4 người trong 2 gia đình tử vong.

"Lực lượng công đang có mặt điều tra vụ việc. Chính quyền địa phương cũng đang thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân" - lãnh đạo xã Sơn Thành thông tin.

