TP.HCM: Sập giàn giáo tại Nhà thi đấu Phú Thọ, 2 người thương vong

Ngày 18/12, Công an phường Phú Thọ đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động tại công trình thi công trong Nhà thi đấu Phú Thọ khiến 2 người thương vong.

Trước đó, tối 17/12, nhóm công nhân đang thi công trên giàn giáo trong sân vận động Nhà thi đấu Phú Thọ, nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ (TP.HCM) thì bất ngờ giàn giáo sập. Nhóm công nhân ngã xuống, một công nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường sự việc

Một số công nhân khác bị thương, trong đó có một công nhân bị thương nặng.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TPHCM có mặt hỗ trợ cứu nạn, đưa những người bị thương ra ngoài. Xe cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 cũng có mặt chuyển những người bị thương vào bệnh viện cấp cứu.

Đến 0h, thi thể nam công nhân tử vong được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.