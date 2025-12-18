Tạm giữ khẩn cấp "ông trùm" Lê San U sinh năm 1999

Ngày 17/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Trị đã phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, với quy mô giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng đã làm rõ hành vi đánh bạc của 08 đối tượng gồm: Lê San U, Nguyễn Hữu Long, Hoàng Văn Huân, ( cùng trú xã Ninh Châu); Trần Văn Dương (trú xã Cam Hồng); Trương Văn Tường, Trương Lưu Quỳnh (trú xã Quảng Ninh); Lê Văn Sáu, Nguyễn Thanh Hậu (trú xã Trường Ninh).

Đọc Quyết định tạm giữ khẩn cấp 8 đối tượng. Ảnh: CA Quảng Trị

Trong đó, đối tượng Lê San U (SN 1999, trú xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) được xác định là kẻ cầm đầu, trực tiếp điều hành đường dây cá độ bóng đá tại địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Các đối tượng đã tổ chức hoạt động đánh bạc từ đầu năm 2025 đến nay, thông qua các trang mạng cá độ bóng đá, với tổng số tiền giao dịch ước tính khoảng 350 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC02) Công an tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 08 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an đề nghị các đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc nêu trên chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị để đầu thú, hưởng sự khoan hồng của pháp luật.