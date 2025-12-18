Đang uống cafe thì nghe tiếng hô, gần chục người đàn ông bật dạy lao ra đường: Kết quả sau đó

Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 17/12 vừa qua, một nam thanh niên đến tiệm vàng thuộc khu phố An Bình, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh, để hỏi mua vàng. Tại đây, nhân viên tiệm vàng đã đưa dây chuyền vàng 18K cho thanh niên lựa chọn.

Quan sát thấy nhân viên có phần mất cảnh giác, nam thanh niên cầm sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng 3 chỉ 3 phân 4,4 ly) rồi bất ngờ bỏ chạy. Nhân viên hoảng hốt nhảy qua tủ kính chạy theo tên cướp.

Nghe thấy tiếng tri hô, gần chục người đàn ông đang ngồi uống cafe gần đó lập tức bật dậy, lao ra đường truy đuổi đối tượng cướp vàng. Toàn bộ khoảnh khắc này đã được camera an ninh tiệm vàng và quán cafe ghi lại được.





Sau đó, nhóm người này đã bắt được đối tượng cướp vàng rồi giao nộp cho công an. Theo thông tin từ phía công an phường An Tịnh (Tỉnh Tây Ninh) đối tượng được xác định là Huỳnh Văn Hiếu (28 tuổi, trú tại xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, tạm trú tại phường An Tịnh).

Hiện vụ việc đang được công an phường An Tịnh tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý Hiếu theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Huỳnh Văn Hiếu. (Nguồn ảnh: PLO)