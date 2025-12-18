Mật phục ban đêm, Biên phòng Tây Ninh bắt giữ 13 người vượt biên từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 18-12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phát hiện, bắt giữ 13 người có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam qua khu vực biên giới xã Tân Đông. Các đối tượng bị phát hiện khi lực lượng biên phòng tăng cường tuần tra, mật phục, kiểm soát địa bàn.

Nhóm người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 16-12, Đồn Biên phòng Tân Hà chủ trì, phối hợp Đội Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm (Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), Công an xã Tân Đông, Tổ công tác số 2 (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) và Trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh Xa Mát (Công an tỉnh Tây Ninh) tổ chức tuần tra, mật phục, kiểm soát địa bàn xã Tân Đông.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tại khu vực tổ 16, ấp Tân Trung, xã Tân Đông, lực lượng chức năng phát hiện 13 người đi bộ từ hướng biên giới vào nội địa, mang theo ba lô, túi xách, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, 10 người xuất trình được căn cước công dân, 3 người không có giấy tờ tùy thân. Xác minh ban đầu cho thấy các đối tượng có độ tuổi từ 23 đến 54; trong đó 10 người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị, 2 người ở tỉnh Nghệ An và 1 người ở tỉnh An Giang.

Làm việc tại Đồn Biên phòng Tân Hà, các đối tượng khai nhận đã đi bộ từ Campuchia, lợi dụng các đường mòn, lối mở qua rẫy mía, rừng cao su để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khi đang tìm đường ra bến xe Tân Hà để về địa phương thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện Đồn Biên phòng Tân Hà đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.