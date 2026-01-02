Ngày 2-1, một lãnh đạo UBND xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một thiếu nữ chưa rõ nhân thân.

Nơi phát hiện thi thể thiếu nữ với vết thương trên cổ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 40 phút cùng ngày, Công an xã Cái Đôi Vàm tiếp nhận tin báo vụ chết người xảy ra tại ấp 8. Nạn nhân là nữ, 15 – 16 tuổi, mặc áo thun màu xám trắng, áo khoác màu xám tro.

Trên vùng cổ nạn nhân có vết thương nghi do vật sắc gây ra. Nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại rồi ném xuống vuông nuôi trồng thủy sản của người dân sát tuyến giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường; đồng thời phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc.