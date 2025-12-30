Tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi sau khi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa

Trước đó, ngày 28/12, người dân xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ thông tin một bé trai 5 tuổi mất tích nghi đuối nước vào khoảng 14h cùng ngày, ở khu vực Cầu Gốm, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh, đồng thời một đội tình nguyện cũng tham gia phối hợp tìm kiếm nạn nhân.

Hình ảnh bé trai trước khi mất tích (ảnh FB thành viên đội tình nguyện)

Chiều 30/12, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, lực lượng chức năng phối hợp đã tìm thấy thi thể nạn nhân trên sông ở gần địa bàn nơi xảy ra vụ việc.

Hiện, gia đình nạn nhân đang tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân theo phong tục địa phương.