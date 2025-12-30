Tin lời dụ dỗ làm công nhân lương 20 - 30 triệu đồng/tháng, 2 thiếu nữ 2011 bị lừa sang Campuchia

Ngày 30/12, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng đã giải cứu thành công 2 thiếu nữ lôi kéo, dụ dỗ sang Campuchia.

Trước đó, Công an nhận được tin báo về việc em N.T.T.Tr., em V.T.M.Th. (cùng SN 2011, cùng trú tại xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ) bị lôi kéo, dụ dỗ sang Campuchia.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục C02 đã thành lập Tổ công tác do đồng chí Phó Trưởng phòng Trọng án là Tổ trưởng trực tiếp phối hợp với Công an TP Cần Thơ làm việc với gia đình của 2 nạn nhân. Qua đó, cơ quan chức năng xác định Tr. và Th. đang bị giam giữ ở phòng 411 và 417, tầng 4, tòa nhà B5 thuộc Công ty ETH ở ấp Prek Seung, xã Sampov Poun, thị xã Sampov Poun, tỉnh Kandal, Campuchia.

Em N.T.T.Tr., em V.T.M.Th.

Cục C02 đã có văn bản trao đổi với Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Vương quốc Campuchia để phối hợp với các lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia giải cứu 2 nạn nhân.

Ngày 20/11, Cục C02, Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã phối hợp với Công an tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia giải cứu thành công 2 nạn nhân khi đang bị giam giữ tại khu vực nêu trên.

Ngày 2/12/, Cục C02 đã phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Công an TP Cần Thơ, Công an tỉnh An Giang tiếp nhận 2 nạn nhân từ phía Vương quốc Campuchia để giao cho gia đình.

Theo điều tra, tháng 6/2025, V.T.M.Th. làm việc tại quán Karaoke Thanh Trúc (hiện nay không còn hoạt động) ở xã Thạnh An, TP Cần Thơ và quen biết với một người nữ tên là Hà Thị Trúc Linh (SN 2002, ngụ tỉnh Kiên Giang). Ngày 5/11, Linh nói với Th. là ở khu vực gần cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang có công ty may đang cần tuyển công nhân với mức lương từ 20 đến 30 triệu đồng/tháng và rủ đi cùng.

Th. đồng ý và rủ thêm bạn gần nhà là Tr.. Khoảng một tuần sau, theo hướng dẫn của Linh, Th. và Tr. đi xe taxi từ quán cà phê Cây Khế (ở phường Phước Thới, TP Cần Thơ) đến khu vực gần quán cà phê Cô Ba ở gần núi bà Chúa Xứ (phường Núi Sam, tỉnh An Giang) rồi được 1 người nam bịt kín mặt đưa đi bằng thuyền qua Campuchia; sau đó chở bằng xe gắn máy đến gặp Linh tại công ty ETH thuộc tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.

Linh nói với Th. và Tr. là đi ăn uống, nghỉ ngơi để mai đi làm nhưng không nói là làm việc gì. Tại đây, Th. nghe Linh nói là đưa Th. và Tr. sang Campuchia thì Trúc Linh được tiền hoa hồng khoảng 60 triệu đồng và số tiền này sẽ do Trúc Linh giữ.

Sáng hôm sau, Th. và Tr. được đưa đi dạy gõ máy vi tính để làm lừa đảo nhưng không học và đòi về Việt Nam. Tuy nhiên, Linh nói với rằng nếu muốn về Việt Nam thì phải trả cho công ty 36 triệu đồng/1 người. Vì vậy, Th. đã tìm cách để liên lạc với gia đình để mong được giải cứu về Việt Nam.

Hiện, Cục C02 giao Phòng Trọng án tiếp tục phối hợp với Công an TP Cần Thơ xác minh, làm rõ sự việc trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.