Qua công tác phối hợp giữa Công an tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt (CHDCND Lào), ngày 29/12/2025, lực lượng phối hợp Công an 2 tỉnh đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Bé (SN 1968, quê quán tại Đội 3, Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tỉnh cũ; thường trú tại xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cũ).

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Bé. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Theo Quyết định truy nã số 04/CQĐT ngày 28/02/2001 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định (cũ) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và Quyết định truy nã số 67-60 ngày 27/04/2005 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh về hành vi “Giết người”.

Quá trình trốn truy nã tại Lào, đối tượng Nguyễn Thị Bé thay tên đổi họ thành Hồ Thị Hương Liên (SN 1972, trú tại: Bản Nóng Đờn, thành phố Kaysone Phomvihane, tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt, Lào) và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, người thân để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Trong thời gian này, Nguyễn Thị Bé đã tạo lớp vỏ bọc tinh vi là một doanh nhân, thường xuyên có mối quan hệ với các cơ quan chức năng của địa phương ở một nhân thân, họ tên khác. Bên cạnh đó, để tránh sự phát hiện của người khác, đối tượng Bé còn làm phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt và chọn nơi khu vực xa dân cư để sinh sống.

Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Để tìm được thông tin về đối tượng Bé, lực lượng điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã mất rất nhiều thời gian, công sức truy vết. Nhiều lần có thông tin về đối tượng, tuy nhiên xem xét, căn cứ vào nhận dạng thì không phù hợp nên phải chờ đợi để xác minh được thông tin chính xác.

Bằng sự phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt, trong tháng 12/2025, thông tin đối tượng truy nã Nguyễn Thị Bé dần được lộ diện. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an 2 tỉnh Quảng Trị và Sạ Vẳn Na Khệt đã xác định rõ được nhân thân, lai lịch của Hồ Thị Hương Liên. Đồng thời, cũng cố tài liệu, chứng cứ và thực hiện bắt giữ đối tượng ngay tại nhà riêng của đối tượng tại Lào.

Đối tượng Nguyễn Thị Bé đã được lực lượng phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt tiến hành di lý về Việt Nam; trong chiều ngày 29/12/2025, Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành bàn giao đối tượng Bé cho Công an tỉnh Ninh Bình để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nam An