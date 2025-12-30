Bóc trần các quán karaoke trá hình ở Hà Nội: Hàng chục thiếu nữ ăn ở khép kín, rót bia bấm bài xuyên đêm phục vụ khách, thu nhập 30 triệu/tháng

Theo thông tin từ Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội cho biết, trong đêm 26 và rạng sáng 27/12, Công an TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân, bất ngờ kiểm tra nhiều cơ sở karaoke trá hình trên địa bàn xã Vĩnh Thành, qua đó phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng liên quan đến điều kiện kinh doanh, quản lý lao động và trật tự xã hội.

Nhiều nữ nhân viên trẻ trực tiếp phục vụ khách bên trong các phòng karaoke (Ảnh cắt từ clip)

Khoảng 22h, khi nhiều tuyến phố đã vắng người qua lại, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) được quán triệt nhiệm vụ, triển khai kế hoạch kiểm tra đột xuất theo hình thức tiếp cận bí mật, đồng loạt nhằm tránh việc các cơ sở tẩu tán, đối phó.

Tại cơ sở karaoke trá hình Gia Hưng, địa chỉ số 22, xóm 1, thôn Ngọc Trì, xã Vĩnh Thành - một cơ sở không có giấy phép kinh doanh đã bị lực lượng chức năng phát hiện 4/6 phòng hát đang có khách sử dụng dịch vụ. Nhiều nữ nhân viên trẻ trực tiếp phục vụ khách bên trong các phòng karaoke. Đáng chú ý, cơ sở này trước đó đã bị Công an xã Vĩnh Thành treo biển cảnh báo, tăng cường tuần tra, nhắc nhở nhưng vẫn lén lút hoạt động.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tầng 1 và tầng 2 của cơ sở được bố trí làm phòng karaoke, tầng 3 là nơi lưu trú của các nữ nhân viên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tại đây có khoảng 25 nữ nhân viên, nhiều người trong độ tuổi rất trẻ, trong đó không ít trường hợp sinh từ năm 2006 đến 2010, thuộc diện lao động chưa thành niên. Ngoài ra còn có 5 nhân viên nam làm nhiệm vụ điều phối, phân công nữ nhân viên phục vụ khách thông qua các nhóm chat chung.

Nhiều thiếu nữ được phát hiện ăn ở, sinh hoạt khép kín tại các cơ sở karaoke không phép ở Hà Nội (Ảnh cắt từ clip)

Các nhân viên cho biết họ sinh hoạt, ăn ở khép kín ngay tại quán, không có hợp đồng lao động, không giờ làm việc cố định. Thu nhập được tính theo ca, bình quân mỗi tháng từ 28 đến trên 30 triệu đồng.

Một nhân viên nữ chia sẻ: “Em mới làm đây được 4 tháng thôi ạ. Em sinh năm 2007 ở đây thì có khách là làm còn không khách thì được nghỉ không có giờ làm chính. Đông khách thì được 1 triệu 3 đến 1 triệu 4, thu nhập hàng tháng khoảng 25 đến 30 triệu.”

Một nhân viên nữ khác cho hay: “Em sinh năm 2008. Bọn em đều ăn ở tại quán luôn và cũng chẳng có một cam kết gì. Trung bình một ca là 180 nghìn đồng; thu nhập từ 28 đến 30 triệu đồng, có tháng lên tới 32 triệu đồng.”

Để né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, các các cơ sở karaoke này chỉ hoạt động theo hình thức khách quen giới thiệu khách quen, với giá dịch vụ khoảng 200 nghìn đồng/giờ hát. Theo lời của các của các nữ nhân viên với biệt danh “rót bia, bấm bài” họ có thu nhập bình quân chục triệu đồng mỗi tháng, đổi lại là việc sinh hoạt, ăn ở khép kín, phụ thuộc vào cơ sở, nhưng không có hợp đồng lao động.

Anh Nguyễn Tuấn Anh (thu ngân Karaoke Gia Hưng) chia sẻ: “Cứ đến giờ, có khách là em sắp các bạn đi làm. Nhắn tin theo nhóm, nhà em cũng không có giấy phép kinh doanh. Đây sẽ có phòng cho các em ở, có người nấu cơm, nấu nước cho các em. Nhà em có khoảng 25 bạn. Thường quán chỉ mở khi có khách, còn lại đóng kín và quán không nhận khách lạ.”

Hàng chục thiếu nữ, ăn mặc bắt mắt, với cái tên mỹ miều “rót bia, bấm bài” bị phát hiện làm việc xuyên đêm, trực tiếp phục vụ khách tại các cơ sở karaoke trá hình

Tiếp tục kiểm tra tại một cơ sở karaoke khác mang tên Hương Cao, cũng trên địa bàn xã Vĩnh Thành, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở không có giấy phép kinh doanh và bố trí người canh phòng từ xa để đối phó kiểm tra. Khi phát hiện tổ công tác, các đối tượng canh gác có ý định đóng cửa, che giấu hoạt động bên trong, song đã bị lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn. Tại đây, hàng chục nữ nhân viên ăn mặc bắt mắt, với cái tên mỹ miều làm công việc rót bia, bấm bài làm việc xuyên đêm, trực tiếp phục vụ khách cũng bị phát hiện.

Toàn bộ số nữ nhân viên tại các cơ sở karaoke trá hình đã được Phòng PC06 bàn giao cho Công an xã Vĩnh Thanh để tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, để phát hiện các cơ sở karaoke trá hình, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, từ nắm chắc địa bàn, theo dõi tình hình đến lựa chọn chính xác khung giờ ban đêm để tổ chức kiểm tra bất ngờ, nhằm kịp thời phòng ngừa, xử lý vi phạm.

Phòng PC06 cũng đã tham mưu Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các điểm nghi vấn vi phạm trên toàn thành phố, với phương châm triển khai quyết liệt, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đợt kiểm tra nằm trong kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng, bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm 2026. Việc kịp thời phát hiện, xử lý các quán karaoke trá hình không chỉ góp phần làm trong sạch địa bàn mà còn ngăn chặn những hệ lụy xã hội tiềm ẩn.

Theo Đài phát thanh Truyền hình Hà Nội