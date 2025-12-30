Hé lộ nguyên nhân thảm án chồng sát hại vợ và cháu, chém chị dâu nguy kịch

Ngày 30-12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin ban đầu vụ thảm án chồng chém chết vợ và 1 cháu bé 2 tuổi, chém chị dâu trọng thương rồi tới bệnh viện nhảy lầu tự tử xảy ra tại phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường vụ thảm án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Vụ thảm án xảy ra vào khoảng 6 giờ 45 ngày 30-12-2025, tại phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo điều tra ban đầu, ngày 20-12, giữa chị V.T.N.A. (SN 2004) và chồng là Dương Văn Khánh (SN 1993; ngụ tổ dân phố Thanh Cao, phường Ngọc Sơn) phát sinh mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân. Do không chấp nhận việc vợ đòi ly hôn nên Khánh đã có những lời nói đe dọa đối với gia đình bên vợ.

Ngày 27-12, chị A. đã bỏ về nhà mẹ đẻ ở tổ dân phố Hồng Phong 1 (phường Ngọc Sơn) để ở. Tức giận, sáng 30-12, Khánh đi xe máy mang theo dao đến nhà mẹ vợ. Tại đây, Khánh đã chém vợ tử vong.

Sau khi gây án, Khánh tiếp tục đến nhà chị Đ.T.N. (SN 2001; tổ dân phố Nam Tiến, phường Ngọc Sơn), là chị dâu của chị A.. Thời điểm này, chị N. và con trai là cháu Đ.X.M. (SN 2023) đang ngủ trong phòng thì bất ngờ bị Khánh dùng dao chém, gây thương tích nặng cho hai mẹ con.

Vụ án khiến người dân địa phương bàng hoàng

Nghe tiếng kêu cứu, người thân chạy vào thì Khánh lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên vết thương quá nặng bé trai 2 tuổi đã tử vong. Chị N. hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch.

Hiện, vụ thảm án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.