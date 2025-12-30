Bên trong trận địa pháo hoa sẵn sàng khai hoả đón năm mới 2026 tại Hà Nội

Dịp Tết Dương lịch 2026, Hà Nội bố trí 5 điểm với 6 trận địa pháo hoa tại Trụ sở Báo Hà Nội mới và khu vực trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), đảo Dừa – Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm), vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông). Tổng lượng pháo hoa gồm 4.000 quả tầm cao, 360 giàn tầm thấp cùng nhiều loại pháo hoa hỏa thuật, bảo đảm quy mô, chất lượng và hiệu ứng trình diễn. Thời gian bắn pháo hoa từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026 (thứ Năm).