Các trường hợp sẽ bị thu hồi thẻ căn cước từ 1/7/2026 theo quy định mới nhất

Từ 1/7/2026, nhiều quy định mới liên quan Luật Căn cước sửa đổi sẽ có hiệu lực trong đó, Luật đã bổ sung, sửa đổi quy định về những trường hợp bị thu hồi thẻ căn cước.

Cụ thể, thẻ căn cước bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

Như vậy, theo thông tin trên tờ Pháp luật TPHCM, so với quy định hiện hành, Luật lần này đã bổ sung thêm trường hợp thu hồi thẻ căn cước khi bị hủy bỏ quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

Ngoài ra, Luật Căn cước cũng quy định thẻ căn cước bị giữ trong những trường hợp sau đây:

Người đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; người đang chấp hànhquyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù.

Trong thời gian bị giữ thẻ căn cước, cơ quan giữ thẻ căn cước xem xét cho phép người bị giữ thẻ căn cước sử dụng thẻ căn cước của mình để thực hiện giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp.

Người bị giữ thẻ căn cước được trả lại thẻ căn cước khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam hoặc có quyết định hủy bỏ việc tạm giữ, tạm giam; chấp hành xong án phạt tù,chấp hành xong biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; chấp hànhxongquyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.