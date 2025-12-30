Lời kể nhân chứng vụ học viên tử vong sau 2 ngày nhập học

Liên quan đến vụ nam học viên 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày được tiếp nhận vào Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, phường An Sinh (tỉnh Quảng Ninh), phóng viên Báo Tiền Phong đã có cuộc gặp trực tiếp em V.T.Q. (Tên nhân chứng đã được thay đổi) là học viên của Trung tâm công tác xã hội Hải Hà và bố ruột của em (cùng trú tại thành phố Hải Phòng).

Em V.T.Q. cho biết, sự việc mâu thuẫn xảy ra từ khi nạn nhân mới vào lớp. Các phụ trách lớp (là những học viên lớn hơn, có thời gian học trung tâm dài hơn) muốn dằn mặt nạn nhân nhưng bị nạn nhân chống đối nên mâu thuẫn xảy ra.

Đến sáng 23/12, trong buổi lao động tập thể tại khu vực đồi Trại Lốc, nhóm người này tiếp tục xảy ra mâu thuẫn và có xảy ra xô xát. Ngay sau đó nạn nhân bị một nhóm học viên đưa về phòng số 4 của trung tâm và bị nhóm khoảng 6 đến 7 học viên trói tay và dùng gậy cao su đặc (hung khí dùng để đánh những học viên không nghe lời) vụt liên tục vào tay và người nạn nhân. Một số học viên khác liên tục đấm đá vào lưng, ngực trong khi đám đông chỉ đứng xem.

“Khi em đi lao động về thì thấy nhóm người này đánh N. Nhiều người đứng xem nhưng không ai dám can ngăn vì chỉ cần can là bị đánh như nạn nhân . Đánh đến hơn 10 giờ thì thầy giáo đến, lúc này mọi người tập trung hô hấp nhân tạo nhưng N. không tỉnh lại. Đến 10h30 thì đưa đi cấp cứu”, em V.T.Q. kể lại.

Trao đổi với phóng viên, bố em V.T.Q. cho biết sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm công tác xã hội Hải Hà đã cho 80 học viên lên 3 xe ô tô và chở đi tứ tán, bằng nhiều biện pháp gia đình mới đón được cháu V.T.Q. vào lúc nửa đêm rạng sáng ngày 24/12 tại kho một nhà xưởng ở khu vực Đèo Bụt, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh (cách Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà gần 70km).

“Gia đình đồng ý cho cháu Q. cung cấp thông tin cũng như đứng ra làm chứng sự việc với mong muốn các cơ quan chức năng sớm làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, tránh bỏ sót những tình tiết quan trọng có liên quan”, bố của em V.T.Q. nói.

Toàn bộ thông tin do nhân chứng cung cấp hiện đã được gia đình nạn nhân chuyển tới cơ quan chức năng. Theo đại diện các đơn vị liên quan, quá trình điều tra đang tập trung làm rõ toàn bộ diễn biến trước, trong và sau thời điểm xảy ra vụ việc, thu thập lời khai của những người có mặt, xác định mức độ liên quan của từng cá nhân, cũng như trách nhiệm quản lý, giám sát tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà.

Người nạn nhân chi chít vết bầm tím. Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 23/12, trong quá trình tổ chức lao động tập thể tại khu vực đồi Trại Lốc, thuộc phường An Sinh, giữa một số học viên đang được quản lý tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà , cơ sở 2, đã phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Học viên bị thương nặng được xác định là P.H.N, (SN: 2008, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh). Đáng chú ý, nam sinh này mới được tiếp nhận vào Trung tâm từ ngày 21/12, tức chỉ hai ngày trước khi xảy ra sự việc.

Sau xô xát, học viên P.H.N được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, tình trạng sức khỏe diễn biến xấu . Gia đình sau đó đưa em về nhà riêng, và nạn nhân tử vong không lâu sau đó.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường An Sinh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ khu vực xảy ra vụ việc, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Quảng Ninh để tổ chức điều tra theo thẩm quyền.