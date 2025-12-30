Bất chấp 'mắt thần' AI, xe khách vẫn ngang nhiên dừng đón trả khách giữa đường

Các tuyến đường quanh bến xe như Phạm Hùng, Vành đai 3 vốn là “điểm nóng” giao thông mỗi dịp lễ, Tết. Thời gian này, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 6 (Công an TP Hà Nội) đang tăng cường kiểm tra, xử lý. “Chúng tôi dự báo dịp Tết Dương lịch năm nay, lượng người về quê sẽ tăng cao do kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày. Vì vậy, tổ công tác bám sát chỉ đạo, linh hoạt xử lý, vừa bảo đảm đúng quy định pháp luật, vừa giữ an toàn giao thông. Ngoài xử phạt trực tiếp, lực lượng chức năng còn áp dụng hình thức phạt nguội theo quy định”, đại diện Đội CSGT số 6 cho biết.