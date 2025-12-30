Bất chấp 'mắt thần' AI, xe khách vẫn ngang nhiên dừng đón trả khách giữa đường

Dưới mạng lưới "mắt thần" camera AI, tại các điểm nóng giao thông như bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình vẫn xảy ra tình trạng ô tô dừng đón trả khách sai quy định.

Thời gian qua, Hà Nội lắp 1.873 hệ thống camera AI phục vụ xử lý vi phạm và điều hành giao thông tự động. Nhờ đó, trật tự giao thông chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành của người dân được nâng lên, song vẫn còn một số trường hợp vi phạm xảy ra ngay dưới sự giám sát của “mắt thần” AI.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong những ngày cuối năm 2025, tại trục đường Giải Phóng, nhiều xe khách dừng đỗ lấy hàng hoá dọc đường, đón trả khách sai quy định.

Một xe khách chạy chạy “rùa bò” giữa đường, phụ xe thậm chí mở cửa, thò đầu ra ngoài để mời chào hành khách.

Ngay dưới biển cấm dừng đỗ, nhiều xe khách vẫn ngang nhiên dừng lại để nhận hàng từ khách.

Xe đón khách giữa đường, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại đường Đỗ Mười (hướng Ngọc Hồi – Đỗ Mười), gần bến xe Nước Ngầm, một xe khách vẫn ngang nhiên dừng đón, trả khách ngay dưới biển cấm.

Hàng dài xe khách dừng, đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng đường.

Trong dịp cao điểm cuối năm, tại các khu vực gần bến xe khách, các tổ công tác thuộc Đội CSGT số 14 (Công an TP Hà Nội) ra quân, xử lý nhiều trường hợp xe chở khách vi phạm.

Nhiều tài xế vi phạm quy định dừng, đón trả khách và nhận hàng hóa dọc đường đã bị lực lượng CSGT số 14 xử phạt. Theo đại diện Tổ công tác, hành vi này không chỉ gây mất trật tự, an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra xung đột và ùn tắc giao thông.

Loạt xe khách vô tư dừng đỗ giữa đường Phạm Hùng, gần bến xe Mỹ Đình.

Qua ghi nhận, nhiều quán trà đá dọc đường Phạm Hùng bị lợi dụng làm nơi tập kết, trung chuyển hàng hóa gửi xe khách, khiến phương tiện thường xuyên dừng, đỗ trái phép.

Thậm chí có xe khách còn đỗ lên vỉa hè để bốc dỡ hàng hóa.

Các tuyến đường quanh bến xe như Phạm Hùng, Vành đai 3 vốn là “điểm nóng” giao thông mỗi dịp lễ, Tết. Thời gian này, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 6 (Công an TP Hà Nội) đang tăng cường kiểm tra, xử lý. “Chúng tôi dự báo dịp Tết Dương lịch năm nay, lượng người về quê sẽ tăng cao do kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày. Vì vậy, tổ công tác bám sát chỉ đạo, linh hoạt xử lý, vừa bảo đảm đúng quy định pháp luật, vừa giữ an toàn giao thông. Ngoài xử phạt trực tiếp, lực lượng chức năng còn áp dụng hình thức phạt nguội theo quy định”, đại diện Đội CSGT số 6 cho biết.

