Hơn 2.600 công nhân Công ty Panko Vina mất việc sẽ được nhận lương tháng 13

Liên quan việc Công ty TNHH Panko Vina (đóng tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Bến Cát, TP.HCM) sắp giải thể, sáng 30/12, đại diện Ban Quản lý các khu chế xuất, công nghiệp TP.HCM (Hepza) cho biết, doanh nghiệp này sẽ chi trả lương tháng 13 cho công nhân trước khi đóng cửa.

Theo đó, việc chi lương tháng 13 cho công nhân được Công ty TNHH Panko Vina trình công ty mẹ ở Hàn Quốc vào hôm qua. Sáng nay được phản hồi với kết quả chấp thuận.

Lương tháng 13 sẽ được công ty chi trả cho người lao động trong tháng 1/2026. Mức cụ thể chưa được công bố do phải căn cứ vào hoạt động sản xuất của công ty trong năm vừa qua. Tuy nhiên, mức lương cơ bản để tính thưởng cho công nhân bình quân khoảng 7 triệu đồng/người.

Công nhân Công ty TNHH Panko Vina. (Ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 22/12, Công ty TNHH Panko Vina gửi thông báo đến toàn thể người lao động về việc doanh nghiệp sẽ dừng hoạt động từ ngày 1/2/2026. Trong thông báo, công ty nêu lý do phải chấm dứt hoạt động là do gặp nhiều khó khăn.

"Dù doanh nghiệp đã nỗ lực hết sức để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, việc tiếp tục kinh doanh trong bối cảnh hiện tại là không khả thi", thông báo của công ty nêu.

Công ty cũng cho biết quyết định này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty. Do đó, doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến người lao động theo quy định của pháp luật.

Trước tình hình này, Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết đã phối hợp với các sở, ngành liên quan và Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM xây dựng phương án hỗ trợ toàn diện cho người lao động bị ảnh hưởng. Trọng tâm là nắm bắt cụ thể số lượng lao động, trình độ tay nghề, độ tuổi, nguyện vọng việc làm để kết nối, giới thiệu đến các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng.

Theo kế hoạch, các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm sẽ được tổ chức trực tiếp ngay tại khu vực doanh nghiệp hoặc thông qua hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm. Thành phố sẽ mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, đặc biệt là các đơn vị thuộc lĩnh vực may mặc, da giày, sản xuất công nghiệp và dịch vụ - những ngành đang có nhu cầu lớn về lao động tham gia tuyển dụng.

Đại diện Công đoàn TP.HCM cho biết, việc chủ động kết nối cung - cầu lao động nhằm giúp công nhân Panko Vina sớm tìm được việc làm mới, hạn chế tối đa gián đoạn thu nhập, ổn định đời sống trong giai đoạn chuyển tiếp.

Với những lao động có nhu cầu chuyển đổi ngành nghề, các cơ quan chức năng cũng sẽ tư vấn, định hướng học nghề phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế.

Bên cạnh việc giới thiệu việc làm, công tác giám sát thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động cũng được đặc biệt chú trọng. Các cơ quan chức năng sẽ theo dõi, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật, bao gồm tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các khoản liên quan khác.

Liên đoàn Lao động TP.HCM khẳng định sẽ đồng hành cùng người lao động đến khi hoàn tất các thủ tục liên quan, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân trong quá trình doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.