Tin vui: 7 DN ở TP HCM tiếp nhận hơn 2.700 công nhân mất việc trước Tết từ công ty Hàn Quốc

Sau buổi làm việc với Ban giám đốc Công ty TNHH Panko Vina về phương án đóng cửa nhà máy tại phường Bến Cát và các giải pháp ổn định tâm lý cho hơn 2.700 lao động vào chiều 29/12, ông Trương Văn Phong, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM (Hepza), cho biết đã có nhiều doanh nghiệp đăng ký tiếp nhận công nhân của Panko Vina trong thời gian tới.



Hiện có 7 doanh nghiệp bày tỏ nhu cầu tuyển dụng lao động từ Panko Vina, gồm: Motomotion Việt Nam, Zhigao Furniture Việt Nam, New Wide Việt Nam, Yazaki EDS Việt Nam, Mỹ nghệ gỗ Hoa Nét – MPB, Endo Kondo Việt Nam và Da Nu.

Các doanh nghiệp này hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nội thất, linh kiện điện – điện tử và cơ khí, với tổng nhu cầu tuyển gần 3.800 lao động, vượt số lượng công nhân hiện có của Panko Vina. Riêng Motomotion Việt Nam dự kiến tiếp nhận hơn 2.100 lao động.



Đáng chú ý, toàn bộ 7 doanh nghiệp đều có nhà xưởng đặt tại các khu công nghiệp lân cận KCN Mỹ Phước 1 – nơi Panko Vina đang hoạt động – nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong việc đi lại và sớm ổn định công việc mới.

Ông Trương Văn Phong cho biết, Hepza đã đề nghị các doanh nghiệp tuyển dụng đơn giản hóa thủ tục, trước mắt chỉ yêu cầu người lao động xuất trình căn cước công dân, các hồ sơ còn lại sẽ hoàn thiện sau khi vào làm việc. Đồng thời, Ban Quản lý cũng khuyến nghị không phân biệt lao động nữ đang mang thai, nghỉ thai sản hoặc sắp sinh, đồng thời ưu tiên tiếp nhận lao động lớn tuổi.



Dự kiến từ khoảng ngày 15/1/2026, các doanh nghiệp sẽ trực tiếp đến trụ sở Panko Vina để tổ chức phỏng vấn, tuyển dụng, qua đó giúp người lao động nhanh chóng chuyển sang nơi làm việc mới ngay sau khi nhà máy dừng hoạt động, hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn việc làm.



Panko Vina là doanh nghiệp may mặc 100% vốn Hàn Quốc, có nhà máy tại KCN Mỹ Phước, phường Bến Cát, TP.HCM, sử dụng hơn 2.700 lao động. Sau thời gian dài gặp khó khăn hậu dịch Covid-19, doanh nghiệp không tìm được đơn hàng mới và không thể duy trì sản xuất, buộc phải thu hẹp quy mô, tập trung hoạt động tại cơ sở ở Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng).



Sau khi cân nhắc, công ty đã thông báo sẽ duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh đến hết ngày 31/1/2026 và chính thức chấm dứt hoạt động từ ngày 1/2/2026. Để bảo đảm tiến độ giao hàng, Panko Vina đề nghị người lao động tiếp tục làm việc đến hết ngày 15/1/2026; tiền lương tháng 1/2026 vẫn được chi trả đầy đủ đến ngày 31/1/2026.



Về chế độ cho người lao động, mỗi cán bộ, công nhân viên sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/người, đồng thời được thanh toán đầy đủ trợ cấp thôi việc theo quy định pháp luật. Đối với lao động trong thời gian thử việc, chế độ trợ cấp cũng sẽ được chi trả đúng theo các quy định hiện hành.