Bé sơ sinh bị vùi lấp ở Gia Lai chính thức được nhận nuôi

Ngày 30-12, ông Trần Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã Ia Mơrr, tỉnh Gia Lai, cho biết đã quyết định cho một gia đình ở TP Đà Nẵng nhận nuôi bé gái sơ sinh bị vùi lấp.

Theo ông Thắng, thông tin bé gái sơ sinh bị vùi lấp, được nhóm công nhân Công ty Cao su Chư Pah phát hiện, cứu kịp thời đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân. Qua đó, nhiều gia đình mong muốn nhận nuôi cháu bé này.

Bé sơ sinh vị vùi lấp trong lớp đất, cát đã được một gia đình tại TP Đà Nẵng nhận nuôi

Trong số này nổi bật có một cặp vợ chồng tại xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai, hiếm muộn hơn 10 năm mong muốn nhận nuôi và đã chăm sóc bé từ những ngày đầu tiên. Tuy nhiên, sau đó có thông tin cháu bé có dấu hiệu bị tim bẩm sinh và một số bệnh lý khác, nên việc giao bé cho gia đình này nuôi dưỡng cần tính toán lại.

Cùng với đó, một cặp vợ chồng ở TP Đà Nẵng cũng có mong muốn nhận nuôi. Qua xem xét các điều kiện thực tế, họp bàn, UBND Ia Mơr đã quyết định giao cháu bé cho gia đình tại TP Đà Nẵng nhận làm con nuôi. Đại diện UBND xã, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai và gia đình nhận nuôi đã lập biên bản bàn giao theo quy định.

"Cũng có nhiều trường hợp khác liên hệ với mong muốn nhận nuôi cháu bé. Nhưng qua xem xét, không tốt bằng hoàn cảnh của cặp vợ chồng ở TP Đà Nẵng" - ông Thắng nói và cho biết gia đình này có điều kiện kinh tế tốt, không muốn công khai danh tính để đảm bảo tương lai của bé.

Trong khi đó, bác sĩ Hoàng Ngọc Thành, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai, cho biết qua siêu âm phát hiện tim của bé gái có dấu hiệu bất thường (bị hở), tuy nhiên để kết luận bệnh tim bẩm sinh thì cần phải chờ thời gian theo dõi, thăm khám. "Hiện tại các bác sĩ tại bệnh viện đang chăm sóc cho bé bằng cả tấm lòng và tình yêu thương nhất" - ông Thành nhấn mạnh.