Nhiều người muốn nhận nuôi bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Gia Lai

Ngày 22-12, ông Trần Văn Đạo, Phó chủ tịch xã Ia Mơr, tỉnh Gia Lai cho biết trong thời gian gần nhất, lực lượng chức năng xã Ia Mơr sẽ đi xác minh điều kiện trước khi quyết định cho một cặp vợ chồng ở xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai nhận nuôi bé sơ sinh bị "vùi lấp" trong lớp cát vừa qua.

Theo ông Đạo, sau khi biết thông tin bé sơ sinh bị bỏ rơi, "vùi lấp" trong lớp cát, UBND xã Ia Mơr đã báo cáo về UBND tỉnh, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai thì nhiều người đăng ký nhận nuôi bé. Trong đó, có một hộ gia đình hiếm muộn ở xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai đã tới bệnh viện chăm sóc bé, làm hồ sơ đề nghị nhận nuôi.

Bé sơ sinh khi bị vùi lấp bị nhiều vết cào trên mặt, nghi do động vật gây ra

Tuy nhiên, UBND xã Ia Mơr phải tiến hành xem xét điều kiện cụ thể của cặp vợ chồng này rồi mới quyết định có cho họ nhận bé gái làm con nuôi hay không.

Cũng theo ông Đạo, ngoài cặp vợ chồng này, còn có nhiều người khác cũng mong muốn được nhận nuôi bé gái, trong đó có cả những gia đình đã có con. "Tuy nhiên, chúng tôi sẽ ưu tiên cho những gia đình nào hiếm muộn, chăm sóc đầu tiên và đủ điều kiện để thì sẽ cho nhận bé gái làm con nuôi" - ông Đạo nói.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 8-9, anh Rơ Ô Bik (công nhân Đội sản xuất la Mơ, thuộc Công ty cao su Chư Păh, xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) và nhiều người khác phát hiện bé gái sơ sinh, còn nguyên dây rốn vị vùi lấp trong lớp đất cát, chỉ lộ một phần mặt và chân ở gần nơi ở.

Do đó, mọi người đã đưa bé sơ sinh vào trong ủ ấm, cắt dây rốn đồng thời báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Công an xã Ia Mơ cùng bác sĩ tại trạm y tế xã đã đưa bé sơ sinh đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho biết khi được nhập viện, các bác sĩ đã kiểm tra tổng quát và phát hiện bé sơ sinh bị suy hô hấp nhẹ, trên mặt có nhiều vết xước, cẳng tay và chân có nhiều nốt đỏ nghi do côn trùng cắn. Tim, phổi, các dấu hiệu khác bình thường. Các bác sĩ đã cho thở máy, tiêm kháng sinh và truyền dịch nuôi dưỡng. Sau thời gian chăm sóc, sức khỏe của bé gái đã phục hồi, ổn định.