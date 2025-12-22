Tìm ra kẻ đâm tử vong bảo vệ ở cổng bệnh viện, hé lộ lý lịch bất hảo

Liên quan đến vụ việc ông N.A.K. (45 tuổi, ngụ phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) làm bảo vệ ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long bị đâm tử vong sáng 20/12, mới đây, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã bắt được nghi phạm gây ra vụ việc.

Theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, nghi phạm đâm ông K. tử vong là Nguyễn Minh Tâm (30 tuổi, ở phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long). K. đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, sau gần 1 ngày truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ K. vào lúc khoảng 22 giờ ngày 21/12, khi đối tượng đang ở khu nhà tại phường Thanh Đức, Vĩnh Long.

Bước đầu làm việc, Tâm đã thừa nhận hành vi. Đối tượng này từng bị đi tù về tội trộm cắp tài sản và vừa ra tù hôm 3/10 vừa qua.

Đối tượng Tâm bị bắt sau vừa ra tù hôm 3/10. (Ảnh: Nam Long - Báo Thanh Niên)

Như đã đưa tin, sáng 20/12, ông K. đang làm nhiệm vụ bảo vệ ở cổng bệnh viện thì bị một người chạy đến, dùng hung khí đâm vào nách trái. Vụ việc khiến ông K. bị thương nặng, nghi phạm bỏ trốn ngay sau khi gây án.

Dù được cấp cứu tích cực nhưng do vết thương quá nặng, ông K. đã qua đời lúc 22 giờ cùng ngày. Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, ghi nhận lời khai, khám nghiệm tử thi và truy tìm nghi phạm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Người Lao Động)

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho hay, nguyên nhân dẫn đến sự việc có thể là do mâu thuẫn cự cãi của một vị khách nữ và nam bảo vệ trong lúc gửi xe ở bệnh viện. Thời điểm xảy ra cự cãi, có một người đàn ông đã xảy ra xô xát với ông K. Vì được can ngăn nên người đàn ông này đã bỏ về. Khoảng 10 phút sau, người này quay trở lại thì xảy ra vụ việc.