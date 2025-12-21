Nam bảo vệ 45 tuổi bị đâm tử vong ở cổng bệnh viện: Hé lộ một chuyện xảy ra trước đó 10 phút

Sự việc ông N.A.K. (45 tuổi, ngụ phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) làm bảo vệ ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long bị một kẻ chưa rõ danh tính đâm tử vong xảy ra sáng ngày 20/12 đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Mọi người gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, đồng thời bày tỏ thắc mắc về nguồn cơn dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho hay, nguyên nhân dẫn đến sự việc có thể là do mâu thuẫn cự cãi của một vị khách nữ và nam bảo vệ trong lúc gửi xe ở bệnh viện. Thời điểm xảy ra cự cãi, có một người đàn ông đã xảy ra xô xát với ông K. Vì được can ngăn nên người đàn ông này đã bỏ về. Nhưng chỉ khoảng 10 phút sau, người này quay trở lại thì xảy ra vụ việc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Người Lao Động)

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cùng đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và hỗ trợ mai táng.

Công an tỉnh Vĩnh Long hiện đang truy tìm nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, nguồn tin trên báo Người Lao Động cho hay, thời điểm xảy ra sự việc, ông K. đang làm nhiệm vụ bảo vệ ở cổng bệnh viện thì bị một người chưa rõ danh tính chạy đến, dùng hung khí đâm vào nách trái khiến ông K. bị thương nặng. Nghi phạm của vụ án bỏ trốn ngay sau khi gây án.

Dù được cấp cứu tích cực song ông K. tử vong lúc 22 giờ cùng ngày do vết thương quá nặng. Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, ghi nhận lời khai, khám nghiệm tử thi và truy tìm nghi phạm.