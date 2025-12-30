Cảnh báo mạo danh nhân viên điện lực lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cảnh báo mạo danh nhân viên điện lực.

Đáng chú ý, một số đối tượng còn mạo danh nhân viên điện lực và hướng dẫn khách hàng gọi đến các tổng đài thu phí cao, trong đó có số 1900.292900 với thông báo cước phí lên tới 8.000 đồng/phút. Những hành vi này không chỉ gây hoang mang cho người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông.

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) khẳng định chỉ sử dụng duy nhất một đầu số Tổng đài Chăm sóc khách hàng chính thức là 19001288 để phục vụ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô. Đây là đầu mối chính thức hỗ trợ khách hàng 24/24 giờ trong việc tra cứu thông tin, xử lý sự cố, đăng ký các dịch vụ điện và giải đáp thắc mắc liên quan.

EVNHANOI tuyệt đối không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc cung cấp thông tin bảo mật như mật khẩu, mã OTP, số tài khoản ngân hàng hay các giấy tờ tùy thân qua điện thoại, tin nhắn hoặc các ứng dụng trực tuyến không chính thống.

Trong mọi trường hợp, khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu đáng ngờ, khách hàng cần giữ bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn, không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, đồng thời liên hệ ngay với Tổng đài EVNHANOI 19001288 để được tư vấn, xác minh và hỗ trợ kịp thời.

Để bảo vệ tài sản và quyền lợi của bản thân, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và các dịch vụ công trực tuyến đang ngày càng phổ biến. EVNHANOI cam kết tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi mạo danh, góp phần bảo vệ môi trường sử dụng dịch vụ điện an toàn, minh bạch và hiệu quả cho khách hàng.