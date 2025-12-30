Dai-ichi Life – Cung Đường Yêu Thương 2025: Hành trình kết nối triệu bước chân vì cộng đồng

Lan tỏa lối sống tích cực và khỏe mạnh

Chính thức khởi động từ ngày 1/7/2025, "Dai-ichi Life – Cung Đường Yêu Thương" mùa thứ năm đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình 5 năm kết nối cộng đồng, nơi thể dục thể thao trở thành điểm hội tụ, gắn kết những con người đam mê rèn luyện sức khỏe và lan tỏa yêu thương.

"Dai-ichi Life – Cung Đường Yêu Thương 2025" không chỉ nhận được sự quan tâm từ cộng đồng, mà còn ghi nhận sự hưởng ứng mạnh mẽ từ đội ngũ nhân viên, tư vấn tài chính, và toàn bộ các khu kinh doanh của Dai-ichi Life Việt Nam trên cả nước. Tinh thần gắn kết ấy được nuôi dưỡng xuyên suốt 5 thử thách quen thuộc: Đất - Bền bỉ trong từng bước tiến; Nước - Linh hoạt để thích nghi mỗi ngày; Lửa - Nhiệt huyết bùng cháy trong mọi hoạt động; Gió - Lan tỏa truyền cảm hứng sống khỏe đến cộng đồng; Vô - Yêu thương bản thân và gia đình, yêu thương cộng đồng và yêu thương Trái đất, cùng hàng loạt các thử thách vận động khác để rèn luyện sức khỏe thông qua số kilomet, số giờ tập luyện hay cải thiện chỉ số sức khỏe mỗi ngày.

Khép lại mùa thứ năm, chương trình đã ghi dấu bằng những con số ấn tượng: hơn 111.000 người tham gia, cùng nhau tích lũy hơn 4,2 triệu km và hơn 206.000 giờ vận động, đóng góp 5 tỷ đồng cho cộng đồng và trồng thêm 5.555 cây xanh bảo vệ môi trường. Đây không chỉ đơn thuần là những con số, mà được đong đầy bằng sự đồng hành, tấm lòng sẻ chia vì cộng đồng, vì môi trường.

Kiến tạo những giá trị bền vững

Điểm nhấn giàu cảm xúc của mùa thứ năm "Dai-ichi Life – Cung Đường Yêu Thương 2025" là sự kiện phát động diễn ra ngày 5/7/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, kết nối hơn 20 điểm cầu trên cả nước, với sự tham gia của khoảng 3.000 thành viên, tạo nên bầu không khí sôi động, gắn kết và tràn đầy năng lượng tích cực trên khắp mọi miền đất nước.

Một trong những hoạt động nổi bật của chương trình chính là Hội thao toàn quốc Dlympic 2025 - sân chơi rèn luyện sức khỏe, kết hợp giữa văn hóa doanh nghiệp của Dai-ichi Life Việt Nam và tinh thần thể thao Olympic, lần đầu tiên được tổ chức dành cho Khách hàng, Đối tác và Nhân viên cùng nhau nâng cao sức khỏe và truyền cảm hứng về lối sống khỏe mạnh, tích cực và lan tỏa yêu thương. Diễn ra tại sáu tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Phú Thọ, Hạ Long, Cần Thơ, Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh, Dlympic 2025 thu hút hơn 700 vận động viên tranh tài ở bốn bộ môn: bóng đá, cầu lông, pickleball và dân vũ, qua đó lan tỏa tinh thần sống vui, sống khỏe và vươn cao cùng Dai-ichi Life Việt Nam.

Đặc biệt, "Dai-ichi Life - Cung Đường Yêu Thương 2025" được tích hợp toàn diện trên ứng dụng Dai-ichi Connect. Thông qua nền tảng này, mỗi cá nhân có thể chủ động lựa chọn bộ môn phù hợp, theo dõi các chỉ số sức khỏe (thể chất – tinh thần – dinh dưỡng), tiếp cận kiến thức chăm sóc sức khỏe và nhận tư vấn từ chuyên gia. Mọi dữ liệu luyện tập và sức khỏe đều được lưu trữ, phân tích và cá nhân hóa trên Dai-ichi Connect, giúp người tham gia hiểu rõ cơ thể mình hơn, chủ động chăm sóc bản thân một cách khoa học để chinh phục những "Cung Đường Yêu Thương" của riêng mình.

Nhìn lại năm mùa giải thành công đã qua, với hơn 50 triệu kilomet được ghi nhận, "Dai-ichi Life – Cung Đường Yêu Thương" là minh chứng cho tinh thần đam mê thể thao của hơn 218.000 thành viên, hoàn thành mục tiêu đóng góp 25 tỷ đồng cho cộng đồng ở cả 4 lĩnh vực giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội, và hơn 38.000 cây xanh đầy thiết thực và ý nghĩa, góp phần mang đến những thay đổi tích cực và giá trị bền vững cho cộng đồng, xã hội, chung tay vì một Việt Nam xanh, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

Hành trình 5 năm khép lại, nhưng năng lượng, cảm hứng và những kết nối vẫn sẽ tiếp tục vươn xa như cách chúng ta đã cùng nhau biến từng bước chạy thành những yêu thương lan tỏa. Hãy cùng nhau viết tiếp những hành trình mới khỏe mạnh hơn, nhân văn hơn cùng Dai-ichi Life – Cung Đường Yêu Thương trong các mùa tiếp theo nhé!