Rùng mình với clip hành khách dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào mặt tài xế đang lái xe

Trưa 2-1, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với Công an xã Krông Pắk xác minh đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội đang gây xôn xao dư luận.

Bị đâm liên tiếp vào mặt, tài xế thả vô-lăng chống đỡ

Theo nội dung đăng tải, vụ việc xảy ra vào chiều 1-1 trên tuyến đường qua địa bàn xã Krông Pắk.

Lúc này, trên ô tô 5 chỗ có 2 vợ chồng ngồi phía sau và tài xế đang lái xe lưu thông trên đường.

Sau vài câu chửi bới, người đàn ông ngồi phía sau cầm vật nhọn, như chiếc đũa, chồm lên kẹp cổ rồi đâm liên tiếp vào mặt tài xế.

Bị tấn công liên tục, tài xế bỏ vô-lăng dùng 2 tay che mặt và van xin.

Ít giây sau, tài xế không kịp dừng xe, không kịp tháo dây an toàn mà cố gắng vùng vẫy chạy thoát ra ngoài.

Lúc này, người đàn ông cũng mở cửa chạy lên ghế lái, phanh xe dừng lại.